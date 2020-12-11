Рубль вечером дешевеет к доллару и повышается к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 11 декабря. Доллар слегка повышается, евро дешевеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,46 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,8 копейки - до 79,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленные движения к доллару и евро на вечерних торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар возобновил небольшой рост к большинству мировых валют, в том числе к евро, на фоне снижения интереса инвесторов к риску и спроса на защитные активы с связи с новостями, что переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Президент США Дональд Трамп и Макконнелл сначала поддержали этот вариант программы, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека, однако чуть позднее, в середине этой недели, Белый дом предложил демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд.

Тем временем, Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech.

Вакцина уже получила одобрение в Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Великобритании, которая на этой неделе стала первой на Западе страной, начавшей массовую вакцинацию.

Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что экономику еврозоны, вероятно, ждет существенный спад в четвертом квартале 2020 года в связи со второй волной коронавируса, однако темпы сокращения будут слабее по сравнению со вторым кварталом.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу российская валюта приостановила декабрьское ралли на фоне сменившихся настроений на глобальных рынках. "Нефть марки Brent показывает небольшое снижение котировок к отметке $50 за баррель, американские фондовые площадки открылись в красной зоне. Внимание инвесторов приковали события вокруг переговоров о выходе Великобритании из ЕС, где наиболее близкие к переговорам лица сигнализируют об очень высокой вероятности выхода страны без торговой сделки, что сулит еще больше неопределенности и может вызвать панику на всех рынках: долговом, фондовом и валютном. Настроения инвесторов к концу недели также были испорчены неспособностью в Конгрессе разрешить противоречия между республиканцами и демократами для принятия стимулирующего пакета почти на $1 трлн. Золото, как защитный актив, подорожало на 0,2%, до $1840 за унцию", - подчеркивает Наумова.

"К вечеру рублевые пары успокоились, волатильность сошла на нет. Доллар США торгуется вблизи 73 руб. и может далее двигаться в коридоре 73-74 руб./$1, хотя при текущем состоянии отечественной экономики его самые здоровые рамки - это 77-78 руб./$1. Евро торгуется около 88,5 руб. и может оставаться внутри значений 88,5-90 руб./RUR1. За неделю доллар "похудел" на 1,6%, евро снизился на 1,55%", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются вечером в пятницу, однако могут вырасти по итогам шестой недели подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,32% - до $50,09 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,8% - до $50,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,09% - до $46,74 за баррель. В четверг фьючерсы поднялись в цене на 2,8% - до $46,78 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные Dow Jones.

Росту цен на нефть способствовали надежды на скорое применение вакцин от коронавируса и сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, что ведет к росту загруженности нефтеперерабатывающих предприятий КНР.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 59,29 копейки, до 73,1195 руб./$1, и уменьшил курс евро на 35,86 копейки, до 88,7744 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 35,01 копейки по отношению к четвергу и составил 73,163 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 20,06 копейки и составил 73,1788 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 360,647 млн, из которых $825,077 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 535,57 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 21,1 копейки, до 88,7434 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 11,89 копейки и составил 88,7446 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,991 млн, из которых EUR152,764 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR297,227 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) лишь слегка изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 1 б.п. - до 4,72% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,93% годовых.