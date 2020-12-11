.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером дешевеет к доллару и повышается к евро вслед за их динамикой на Forex
.
ГЛАВНОЕ
Fitch улучшило оценку снижения мирового ВВП и экономики России
Fitch уменьшило прогноз снижения мировой экономики в 2020 году до 3,7% с 4,4%, прогнозировавшихся в сентябре. Агентство также улучшило оценку динамики ВВП России на текущий год
 
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 3-м квартале до 3,4%
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 3-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом 2019 года до 3,4% с 3,6%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Объем ВВП России за 3-й квартал составил в текущих ценах 27...
 
За год число злостных неплательщиков в РФ выросло на 22%
В России по итогам 10 месяцев этого года рассмотрено 11,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций. Годом ранее их было 9,6 млн, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Таким образом, за...
 
Бизнес готовит ответ по ценам на продукты
Возмущение президента Владимира Путина ростом цен на продукты может иметь масштабные последствия. Производители продуктов питания и торговые сети могут на следующей неделе подписать соглашение, договорившись о сдерживании цен, пишет "Коммерсантъ",...
 
11 декабря 2020 года 19:34

Рубль вечером дешевеет к доллару и повышается к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 11 декабря. Доллар слегка повышается, евро дешевеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,46 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,8 копейки - до 79,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленные движения к доллару и евро на вечерних торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар возобновил небольшой рост к большинству мировых валют, в том числе к евро, на фоне снижения интереса инвесторов к риску и спроса на защитные активы с связи с новостями, что переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Президент США Дональд Трамп и Макконнелл сначала поддержали этот вариант программы, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека, однако чуть позднее, в середине этой недели, Белый дом предложил демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд.

Тем временем, Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech.

Вакцина уже получила одобрение в Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Великобритании, которая на этой неделе стала первой на Западе страной, начавшей массовую вакцинацию.

Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что экономику еврозоны, вероятно, ждет существенный спад в четвертом квартале 2020 года в связи со второй волной коронавируса, однако темпы сокращения будут слабее по сравнению со вторым кварталом.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу российская валюта приостановила декабрьское ралли на фоне сменившихся настроений на глобальных рынках. "Нефть марки Brent показывает небольшое снижение котировок к отметке $50 за баррель, американские фондовые площадки открылись в красной зоне. Внимание инвесторов приковали события вокруг переговоров о выходе Великобритании из ЕС, где наиболее близкие к переговорам лица сигнализируют об очень высокой вероятности выхода страны без торговой сделки, что сулит еще больше неопределенности и может вызвать панику на всех рынках: долговом, фондовом и валютном. Настроения инвесторов к концу недели также были испорчены неспособностью в Конгрессе разрешить противоречия между республиканцами и демократами для принятия стимулирующего пакета почти на $1 трлн. Золото, как защитный актив, подорожало на 0,2%, до $1840 за унцию", - подчеркивает Наумова.

"К вечеру рублевые пары успокоились, волатильность сошла на нет. Доллар США торгуется вблизи 73 руб. и может далее двигаться в коридоре 73-74 руб./$1, хотя при текущем состоянии отечественной экономики его самые здоровые рамки - это 77-78 руб./$1. Евро торгуется около 88,5 руб. и может оставаться внутри значений 88,5-90 руб./RUR1. За неделю доллар "похудел" на 1,6%, евро снизился на 1,55%", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются вечером в пятницу, однако могут вырасти по итогам шестой недели подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,32% - до $50,09 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,8% - до $50,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,09% - до $46,74 за баррель. В четверг фьючерсы поднялись в цене на 2,8% - до $46,78 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные Dow Jones.

Росту цен на нефть способствовали надежды на скорое применение вакцин от коронавируса и сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, что ведет к росту загруженности нефтеперерабатывающих предприятий КНР.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 59,29 копейки, до 73,1195 руб./$1, и уменьшил курс евро на 35,86 копейки, до 88,7744 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 35,01 копейки по отношению к четвергу и составил 73,163 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 20,06 копейки и составил 73,1788 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 360,647 млн, из которых $825,077 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 535,57 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 21,1 копейки, до 88,7434 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 11,89 копейки и составил 88,7446 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,991 млн, из которых EUR152,764 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR297,227 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) лишь слегка изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 1 б.п. - до 4,72% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,93% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 декабря 2020 года 19:43
Рынок акций РФ вырос шестую неделю подряд на новостях о вакцинах, индекс Мосбиржи обновил максимум
Рынок акций РФ вырос шестую неделю подряд вместе с мировыми фондовыми площадками в надежде на новые экономические стимулы в США и внедрение вакцин от коронавируса COVID-19 по всему миру, а также за счет раллировавшей нефти (Brent превысила $50 за баррель). Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись в район 3280 пунктов, индекс РТС протестировал рубеж 1400 пунктов на фоне укрепления рубля и продолжающегося притока западных инвестиций.    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 19:29
Рынок акций РФ завершил пятницу на новом пике индекса МосБиржи, локомотивом выступил Газпром и ЛУКОЙЛ
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне высокой нефти и сохраняющегося западного спроса, несмотря на наметившуюся коррекцию в Европе и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", подешевели ГДР TCS Group на новостях о продаже пакета группы мажоритарием.    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 19:22
Валютный курс в конце 2021г, скорее всего, составит 72 руб./$1 - ITI Capital
Валютный курс в конце 2021г, скорее всего, составит 72 руб./$1, говорится в аналитическом материале экспертов ITI Capital Сергея Волобоева и Ольги Николаевой. Рубль укрепился к доллару на 4,6% с начала декабря, уступив по этому показателю лишь валютам Бразилии (6%) и Колумбии (4,7%). Поддержку...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 19:01
Рубль на следующей неделе может укрепиться до 72,6 руб./$1 - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB полагают, что рубль на следующей неделе может укрепиться до 72,6 руб./$1, говорится в комментарии банка. "Рубль поддержало решение ЕЦБ увеличить программу количественного смягчения, а также рост цен на нефть выше $50/барр. Рубль даже ненадолго преодолел отметку 73 за...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 18:58
Цены евробондов РФ по итогам недели слегка подросли вслед за UST, спреды практически не изменились
Москва. 11 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли вслед за позитивной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), при этом суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней практически не изменились.    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 18:38
Акции Аэрофлота в 2021г могут продолжить восстановление до уровней начала 2020г - "Русс-Инвест"
Котировки акций "Аэрофлота" в 2021г могут продолжить восстановление до уровней начала текущего года в случае положительного сценария развития ситуации с пандемией и постепенного восстановления экономической активности, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Русс-Инвест"...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 17:40
Котировки акций ЛУКОЙЛа, вероятно, попробуют подняться к 5566,5 руб. - "Велес Капитал"
Котировки акций "ЛУКОЙЛа" могут попробовать подняться к 5566,5 руб., но продолжить путь наверх без ралли нефтяных цен будет тяжело, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "ЛУКОЙЛа" после отскока на этой неделе от психологически важного уровня в...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 17:11
Бумаги АЛРОСА, Ленты и ММК будут интересны на следующей неделе - BCS Express - BCS Express
По мнению аналитиков BCS Express, на следующей неделе будут интересны акции "АЛРОСА", "ММК" и GDR "Ленты", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Восстановление рынка алмазов продолжается, и наиболее явное отражение этого процесса можно наблюдать в операционной отчетности "АЛРОСА",...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 16:47
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3200-3265 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 3200-3265 пунктов, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Несмотря на не слишком благоприятный внешний фон и технические факторы, определяющие динамику на рынке США,...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 16:28
Импульса для возобновления роста индекса Мосбиржи в пятницу вечером нет - "Алго Капитал"
Закрытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 3230-3270 пунктов, импульса для возобновления его роста в текущий момент не видно, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС к...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 16:03
Индекс S&P 500 в ходе торгов пятницы может снизиться до 3615 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 в ходе торгов пятницы может снизиться до уровня 3615 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику, - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - В фокусе внимания решение группы...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 15:18
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка "префов" Сургутнефтегаза с целью 45 руб
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" не дороже 40 руб., с целью 45 руб." и стоп-лоссом 37 руб., говорится в комментарии инвестбанка. Эксперты в качестве факторов принятия решения указывают на рекордную для сектора дивидендную доходность за...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 14:53
Рубль в I квартале 2021г может укрепиться до 72 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 в I квартале 2021г при усилении фундаментальных факторов, в частности, сезонном увеличении счета текущих операций, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург". "После коррекции в среду рубль продолжил укрепляться, и в пятницу утром за доллар давали менее...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 14:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Splunk с целью $220
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Splunk с целью $220" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 43,8%, стоп-приказ: $144, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Руководство Splunk Inc. запланировало перевести свою модель в...    читать дальше
.
11 декабря 2020 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 650 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целью 650 руб." с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 485 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Многие нефтегазовые компании России на фоне...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.