Рынок акций РФ завершил пятницу на новом пике индекса МосБиржи, локомотивом выступил Газпром и ЛУКОЙЛ

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне высокой нефти и сохраняющегося западного спроса, несмотря на наметившуюся коррекцию в Европе и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", подешевели ГДР TCS Group на новостях о продаже пакета группы мажоритарием.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3276,58 пункта (+0,6%) - новый максимум на закрытие торгов, индекс РТС вырос до 1412,88 пункта (+0,6%) - максимум с февраля; динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Доллар стоит 73,06 рубля (+0,02 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,9-4,1%, доллар подешевел на 0,99 рубля.

Подорожали в пятницу АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,6%), акции "Газпрома" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Московской Биржи" (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1,9% "префы").

АДР Qiwi выросли в рамках коррекции после обвала накануне на новостях о введении Центробанком РФ ограничений на ряд операций Киви банка сроком до полугода (в четверг АДР Qiwi обвалились на 23,8%).

Поддержку акциям "Газпрома" вечером в пятницу оказали новости о возобновлении прокладки "Северного потока 2" на территории Германии. В пресс-службе компании Nord Stream 2 AG "Интерфаксу" заявили: "Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, 2020 г., как отмечено в извещении мореплавателям Государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ".

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Акции "Сургутнефтегаза" подогрел сильный финотчет. По итогам первого полугодия компания получила 438,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО по сравнению с убытком в 15,5 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев составила 904 млрд руб. при прогнозе на уровне 850 млрд руб. против 115,8 млрд рублей годом ранее. "Кубышка" "Сургутнефтегаза" за 9 месяцев достигла 3,8 трлн руб., сообщается в отчете.

Кроме того, можно выделить рост акций "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5% и +8,4% "префы") в отсутствие новостей, причем рост был спровоцирован взлетом бумаг в Нью-Йорке, где, например, "префы" "Мечела" локально взлетали на 77%, а к 18:50 МСК прирост цен сократился до 21%.

ГДР TCS Group подешевели в пятницу на 6,5%, до 2268,8 рубля. Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн, часть средств от размещения бизнесмен планирует направить на "урегулирование личных юридических проблем", а также в новый благотворительный фонд. Как говорится в сообщении TCS, всего траст в ходе ускоренного сбора заявок разместил 10 млн 655,737 тыс. GDR группы (порядка 5,3% капитала) по цене $30,50 за одну расписку. Семья Тинькова после размещения продолжит владеть 35,1% TCS Group, free float составит 58,4%.

Также подешевели в пятницу акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), увеличение программы выкупа активов ЕЦБ было ожидаемым, поэтому не привело к ослаблению евро. При этом расхождения с Польшей и Венгрией были преодолены, что позволило лидерам ЕС согласовать трехлетний бюджет еврозоны на 1,8 трлн евро и дает возможность для реализации фонда взаимопомощи, который должен быть профинансирован за счет совместных облигаций.

Эти позитивные новости из Старого Света компенсировались негативом в вопросе принятия нового пакета экономических стимулов в США, поэтому в пятницу оптимизм инвесторов ослаб, под давление попали рынки акций и часть валют EM, но доллар продолжает слабеть к основным мировым валютам. К позитивным новостям также можно отнести прогресс в процессе внедрения вакцин. Так, комитет независимых экспертов при FDA проголосовал за то, что преимущества вакцины от Pfizer и BioNTech превышает риски для людей старше 16 лет. Теперь FDA должно выдать разрешение для использования вакцины, что может произойти уже в ближайшие дни, после чего начнется вакцинация в США.

По словам главного инвестиционного стратега компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, в конце недели на европейских рынках воцарился страх. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились принять окончательное решение о торговой сделке к концу выходных, отметив, что позиции сторон на переговорах об условиях торговли между ЕС и Британией после Brexit все еще не сблизились. На рынки вновь вернулись страхи инвесторов, что Великобритания все-таки выйдет из ЕС без сделки. Банк Англии в пятницу на всякий случай предпринял шаги для поддержки банковского кредитования до конца 2021 года. Эксперты уже угрожают, что при выходе без сделки британский фунт может провалиться ниже паритета с евро.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) подавляющим большинством проголосовало за экстренное использование вакцины Pfizer от коронавируса. Британская AstraZeneca заявила, что испытает комбинацию своей вакцины от коронавируса со "Спутником V".

Мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 16 декабря, а 4 января состоится следующее заседание ОПЕК+. Нефть Brent превысила $50 за баррель после компромисса ОПЕК+ в отношении добычи, который был достигнут в конце прошлой недели. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти как минимум до конца 2021 года. Впрочем, форвардная кривая нефти Brent уже перешла к плоскому положению, что может говорить о весьма ограниченном локальном потенциале роста цен, считает Бушуев.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, выход нефти Brent выше психологически значимого уровня $50 за баррель стал главным фактором поддержки спроса на российские фондовые активы, что вынесло индекс МосБиржи на новые вершины.

Цена нефти достигла максимума с начала весны, когда произошел обвал котировок на сырье после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В последнее же время ключевыми новостями, оказывавшими влияние на стоимость нефти, выступали сообщения из области разработки вакцины от коронавируса. Идет постепенный процесс одобрения разработок некоторых компаний, страны начинают вакцинацию - это вселяет надежду на более быстрое повышение спроса на нефть и на то, что Северная Америка останется одним из крупнейших потребителей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в Европе на фондовых площадках инвесторы фиксируют прибыль после ожидаемого расширения стимулирующих мер ЕЦБ, а также одобрения фонда финансирования региональной экономики в размере 1,8 трлн евро ($2,18 трлн). Статистика, тем временем, подтвердила снижение индекса потребительских цен Германии в ноябре на 0,8% м/м - негативный для экономики сигнал.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, нефть продолжает расти уже шестую неделю и останавливаться, судя по всему, не собирается. На этой неделе стоимость нефти марки Brent закрепляется выше уровня $50 за баррель. Основные ожидания финансового сообщества направлены на предстоящее заседание Центробанка РФ, на котором будет объявлено очередное решение об уровне ключевой ставки в России. Существует большая вероятность того, что регулятор решит оставить ключевую ставку на прежнем уровне, до того момента, когда будет оценен уровень годовой инфляции.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,5%. Давление на рынок оказали более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице, а также отсутствие ощутимого прогресса в переговорах законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики, пишет MarketWatch. В то же время надежды на скорое внедрение вакцин от COVID-19 поддерживают настрой инвесторов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,5-1,2%) и США (индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала одобрить экстренное применение в США вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Это решение экспертов, как ожидается, даст FDA возможность в скором времени разрешить экстренное применение этого препарата в США.

Тем временем переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

В США индекс цен производителей PPI вырос в ноябре на 0,8% в годовом выражении, при прогнозах роста на 0,7%, а индекс Core PPI увеличился на 1,4% при ожидавшемся росте на 1,5%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре вырос до 81,4 пункта, ожидалось снижение до 76,5 пункта.

На нефтяном рынке в пятницу наметилась коррекция после ралли на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $50,12 за баррель (-0,3% и +2,8% в четверг), январская цена WTI - $46,75 за баррель (-0,1% и +2,8% накануне).

Поддержке цен способствуют сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и растет загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+5,4%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+4,7%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+3,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,2%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (+2,6%).

Акции "Детского мира" выросли на новостях о продлении оферты от Altus Capital. Инвесткомпания Altus Capital сократила размер пакета акций "Детского мира", который планирует приобрести, до 25% с 29,9% и продлила срок оферты до 24 декабря с 18 декабря.

Подешевели акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,29 млрд рублей (из них 19,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,76 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 11,06 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").