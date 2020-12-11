Рубль на следующей неделе может укрепиться до 72,6 руб./$1 - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB полагают, что рубль на следующей неделе может укрепиться до 72,6 руб./$1, говорится в комментарии банка.

"Рубль поддержало решение ЕЦБ увеличить программу количественного смягчения, а также рост цен на нефть выше $50/барр. Рубль даже ненадолго преодолел отметку 73 за доллар. На следующей неделе рубль получит поддержку, если ФРС США увеличит покупки долгосрочных гособлигаций США. Еще одним важным событием будет пресс-конференция президента России. Не исключено, что геополитические риски для рубля на следующей неделе продолжат снижаться. В этих условиях рубль может укрепиться до 72,6 за доллар", - отмечают эксперты Sberbank CIB.

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