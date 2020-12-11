Цены евробондов РФ по итогам недели слегка подросли вслед за UST, спреды практически не изменились

Москва. 11 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли вслед за позитивной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), при этом суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней практически не изменились.

В начале недели цены отечественных евробондов продемонстрировали смешанную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. В первой половине дня котировки плавно снижались на фоне неоднозначных внешних сигналов и опасений возможной коррекции на глобальных рынках после ралли, отмечавшегося с начала ноября. Однако ближе к открытию торгов в США ситуация на мировых рынках стабилизировалась, что привело к умеренному укреплению рубля и развороту цен российских еврооблигаций, в результате чего котировки некоторых выпусков смогли даже выйти в небольшой плюс по отношению к закрытию 4 декабря.

Нейтральная ценовая динамика в секторе отечественных евробондов в отсутствие новых драйверов доминировала и во вторник. При этом рынок открывался в целом на позитивной ноте, что выражалось в плавном повышении котировок большинства выпусков. Однако ближе к вечеру на мировых рынках усилились негативные настроения, что привело к ухудшению ситуации и в секторе российских еврооблигаций. Таким образом, рынок продолжил двигаться в боковике. С одной стороны, часть участников рынка проявляла осторожность, опасаясь коррекции после бурного ноябрьского ралли. Но с другой стороны, на рынке присутствовали в достаточном количестве покупатели, желающие пересидеть новогодние и рождественские каникулы в бумагах.

В середине недели котировки российских еврооблигаций смогли немного подрасти благодаря позитивным внешним факторам, что выражалось в росте стоимости практически всех рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран. Несмотря на приближающийся конец года, традиционного снижения деловой активности в секторе отечественных евробондов не произошло. Некоторое сдерживающее влияние на покупателей оказывали ожидания того, что по мере выхода из коронавирусной пандемии на мировых рынках должна произойти нормализация процентных ставок, а это, по оценке ряда аналитиков, может привести в среднесрочной перспективе к росту доходностей US Treasuries в среднем на 0,2-0,5 процентного пункта.

В четверг котировки российских еврооблигаций вновь продемонстрировали нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. Позитивной новостью для мировых рынков стало решение Европейского ЦБ увеличить программу экстренной покупки облигаций. Однако, с другой стороны, инвесторы были обеспокоены ростом числа обращений за пособием по безработице в США, а также сохраняющейся неопределенностью относительно принятия в США новой программы бюджетного стимулирования. Данные министерства труда США показали более значительное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 137 тыс., до 853 тыс. человек, максимума с сентября.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года. При этом регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25% годовых.

В последний день недели ситуация на мировых рынках капитала ухудшилась из-за отсутствия ощутимого прогресса в переговорах американских законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики, что добавило пессимизма в отношении рисковых активов. Вместе с тем данный фактор активизировал спрос на "защитные активы", каковыми являются US Treasuries, а вслед за ними немного подросли в цене и российские еврооблигации. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 116,35% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 1 базисный пункт и 11 декабря составил 153,5 базисных пункта). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,76% (их доходность снизилась на 5,5 базисного пункта - до 3,21% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,4%, до 137,55% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 пунктов и составил 210 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,56%, до 136,89% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 3,18% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал за неделю на 0,41%, до 114,13% от номинала (доходность снизилась на 7,5 пункта - до 1,935% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,08% - до 115,63% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 пункта, до 1,73% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2023 году не изменились в цене - 109,94% от номинала (их спред к US Treasuries расширился всего на 1,5 пункта, составив 106 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а это, в свою очередь, негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики после первой волны эпидемии. Кроме того, негативное влияние может оказать желание ряда крупных игроков зафиксировать прибыль после бурного ноябрьского ралли, которое произошло после состоявшихся в США президентских выборов и благодаря позитивным новостям о разрабатываемых вакцинах от коронавирусной инфекции.