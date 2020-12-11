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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Котировки акций ЛУКОЙЛа, вероятно, попробуют подняться к 5566,5 руб. - "Велес Капитал"
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11 декабря 2020 года 17:40

Котировки акций ЛУКОЙЛа, вероятно, попробуют подняться к 5566,5 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" могут попробовать подняться к 5566,5 руб., но продолжить путь наверх без ралли нефтяных цен будет тяжело, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "ЛУКОЙЛа" после отскока на этой неделе от психологически важного уровня в 5000 руб. не оставляют попыток подняться к ноябрьскому пику в 5400 руб., но ситуация для игроков на повышение становится все более опасной, - пишет Кожухова. - Цены расположены не так далеко от майского пика в 5566,5 руб., у которого долгое время консолидировались, после чего развернулись вниз. В ближайшие дни не исключены попытки подняться к 5566,5 руб., но продолжить путь наверх без ралли нефтяных цен будет тяжело, в том числе ввиду отсечки по дивидендам за 9 месяцев текущего года, намеченной на среду, 16 декабря".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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