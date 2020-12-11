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11 декабря 2020 года 16:47
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3200-3265 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 3200-3265 пунктов, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Несмотря на не слишком благоприятный внешний фон и технические факторы, определяющие динамику на рынке США, мы рассчитываем на продолжение роста на отечественных фондовых площадках, хотя он будет по-прежнему технически ограничен", - пишет эксперт компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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