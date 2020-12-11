Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3200-3265 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 3200-3265 пунктов, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Несмотря на не слишком благоприятный внешний фон и технические факторы, определяющие динамику на рынке США, мы рассчитываем на продолжение роста на отечественных фондовых площадках, хотя он будет по-прежнему технически ограничен", - пишет эксперт компании.

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