"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка "префов" Сургутнефтегаза с целью 45 руб

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" не дороже 40 руб., с целью 45 руб." и стоп-лоссом 37 руб., говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты в качестве факторов принятия решения указывают на рекордную для сектора дивидендную доходность за 2020 г. - 18,8% (7,34 руб/акцию при $=74 руб. на конец 2020 года) и эффективный хедж при ослаблении курса рубля.

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