Рубль в I квартале 2021г может укрепиться до 72 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 в I квартале 2021г при усилении фундаментальных факторов, в частности, сезонном увеличении счета текущих операций, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"После коррекции в среду рубль продолжил укрепляться, и в пятницу утром за доллар давали менее 73 руб. - минимум с августа этого года. Внешний фон остается благоприятным, хотя риски проволочек в согласовании программы фискальной поддержки в США увеличиваются. На этом фоне мы ожидаем, что рубль задержится в диапазоне 73-73,5 руб./$ и может укрепиться до 72 руб./$ в первом квартале при усилении фундаментальных факторов, в частности сезонном увеличении счета текущих операций", - пишут аналитики банка.

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