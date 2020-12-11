"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Splunk с целью $220" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 43,8%, стоп-приказ: $144, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Руководство Splunk Inc. запланировало перевести свою модель в облако. Переход на облачную модель позволит ускорить процесс продаж с большей прозрачностью. Вероятно, это станет основным триггером роста выручки и выхода на чистую прибыль за счет более быстрого получения индивидуализированной аналитической информации, полученной от клиентской базы. Акции компании просели более чем на 22% из-за чрезмерно эмоциональной реакции на опубликованный ранее не самый сильный отчет. Мы рекомендуем воспользоваться моментом и поучаствовать в восстановительном движении", - отмечают эксперты "Финама".

С технической точки зрения, актив торгуется около уровня своей восходящей поддержки. "При таком входе и открытии позиции на 17% от портфеля, риск по ней составит 1%. Коэффициент прибыль/риск - 7,4", - указывают аналитики инвесткомпании.

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