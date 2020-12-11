"Атон" более позитивно оценивает перспективы газовых компаний в 2021г по сравнению с нефтяными

Аналитики "Атона" более позитивно смотрят на акции газовых компаний, ожидая, что мировой спрос на газ превысит докризисный уровень уже в 2021 году, тогда как у нефти это займет больше времени (восстановление ожидается в 2022), отмечается в обзоре инвесткомпании. Рост российских нефтяных компаний также будет сдерживаться соглашением ОПЕК+ и новым режимом налогообложения.

"Наши фавориты - "Газпром" и "Роснефть", мы также сохраняем оптимизм в отношении "НОВАТЭКа" и "ЛУКОЙЛа"", - указывают эксперты "Атона".

Нефтегазовый сектор был одним из наиболее слабых в 2020, снизившись на 32% с начала года против -12% по индексу РТС, подчеркивается в обзоре. "Несмотря на значительное восстановление в прошлом месяце, мы ожидаем дальнейшую ротацию в стоимостные акции с завершением пандемии. Мы более позитивно смотрим на рынок газа, ожидая, что мировой спрос превысит докризисные уровни уже в 2021 году. В этой связи мы предпочитаем Газпром с учетом ожидаемого улучшения макропараметров, выдающихся перспектив компании на китайском рынке, и неплохой дивидендной доходности по результатам 2021 (прогноз: 8,6%)", - пишут аналитики "Атона". Тем не менее, эксперты отмечают сохранение политических рисков для группы.

"Хотя мы ожидаем восстановления нефтяного рынка в 2021 году, российские нефтяные компании по-прежнему будут работать под давлением из-за ограничений ОПЕК+ и изменений в налогообложении, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Мы предпочитаем "Роснефть" другим нефтяным бумагам, ожидая, что рынок постепенно учтет NPV Восток Ойл в оценке группы, тогда как программа обратного выкупа должна поддержать акции в периоды волатильности на рынке. Мы также сохраняем позитивный настрой в отношении "ЛУКОЙЛа", считая его одной из наиболее качественных бумаг в нефтегазовом секторе, которая при этом торгуется с дисконтом 22% по EV/EBITDA 2021 к аналогам".

Поскольку потенциал роста для нефтяных компаний ограничен из-за лимитов по соглашению ОПЕК+, инвесторы будут в первую очередь обращать внимание на дивидендную доходность, полагают аналитики "Атона". Однако, с учетом их консервативных прогнозов по ценам на нефть на уровне $50 за баррель в 2021, эксперты ожидают, что нефтегазовые компании обеспечат средний для российского рынка уровень доходности в следующие 12 месяцев (5,9% против 7%, ожидаемых для индекса РТС).

"Единственная бумага, которую стоит выделить - это привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые входят в наш список лучших дивидендных историй. СургутНГ выплачивает дивиденды по привилегированным акциям из чистой прибыли, на которую существенно повлияет переоценка "денежной подушки" на счетах компании (более $46 млрд по итогам 2К20), по состоянию на 31 декабря. Учитывая ослабление рубля приблизительно на 20% с начала года, дивидендная доходность по итогам 2020 (консенсус) может составить 13,8%, выплата будет произведена следующим летом", - заключают эксперты "Атона".

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