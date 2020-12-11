Рубль проведет торги на уровнях 72,5-73,5 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1, считает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Нефть продолжает расти уже шестую неделю и останавливаться не собирается. На текущей неделе стоимость нефти марки Brent закрепилась выше уровня в $50 за баррель. На этом фоне происходит укрепление рубля ко всем остальным валютам. Курс евро к доллару остается выше 1,2", - отмечает Зотов. - Основные ожидания финансового сообщества направлены на предстоящее заседание Центробанка РФ, на котором будет объявлено очередное решение об уровне ключевой ставки в России. Существует большая вероятность того, что регулятор решит оставить ключевую ставку на прежнем уровне до того момента, когда будет оценен уровень годовой инфляции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.