Рынок акций РФ утром продолжил обновление максимума МосБиржи, лидируют АДР Qiwi и упали ГДР TCS

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил рост на фоне раллировавшей нефти (Brent превысила $50 за баррель), индекс МосБиржи обновил исторический максимум, при этом инвесторы проигнорировали антироссийскую санкционную риторику Запада; лидируют в росте АДР Qiwi, отскочившие после провала накануне, и подешевели ГДР TCS Group на новостях о продаже пакета группы мажоритарием.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3269,87 пункта (+0,4%, максимум сессии и новый пик - 3276,32 пункта), индекс РТС - 1406,31 пункта (+0,1%); цены большинства blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар стоит 73,29 рубля (+0,24 рубля).

Администрация США в четверг объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе Минфина США. В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе в четверг дали политическое согласие на продление на полгода экономических санкций в отношении РФ в связи с украинской ситуацией, сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Московской Биржи" (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

ГДР TCS Group подешевели на 5,2%, до 2300 рублей.

Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн, часть средств от размещения бизнесмен планирует направить на "урегулирование личных юридических проблем", а также в новый благотворительный фонд.

Как говорится в сообщении TCS, всего траст в ходе ускоренного сбора заявок разместил 10 млн 655,737 тыс. GDR группы (порядка 5,3% капитала) по цене $30,50 за одну расписку. Семья Тинькова после размещения продолжит владеть 35,1% TCS Group, free float составит 58,4%.

Подешевели также акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, возможность продолжения движения рынка вверх после выхода из консолидации по индексу РТС остается в силе. Накануне поздно вечером стало известно, что профильный комитет FDA одобрил применение вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса, что повышает вероятность формального одобрения регулятором и скорого начала вакцинации в США. Фьючерсы на нефть Brent впервые с марта торгуются выше психологически важного уровня $50 за баррель, сохраняя роль фактора поддержки интереса инвесторов к бумагам нефтегазового сектора.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть дорожает, игнорируя негативные сигналы. Кривая фьючерсов на горизонте года уверенно закрепилась в состоянии бэквордации и практически полностью находится выше $49 за баррель, превышая среднегодовой прогноз на 2021 год от EIA. Это дает основания предполагать локальную перегретость.

Позитив на рынке был вызван одобрением вакцины от COVID-19 для использования в США и Канаде. В Канаде вакцинация может стартовать на следующей неделе, в США первые прививки могут быть поставлены уже в эти выходные. Ранее на этой неделе вакцинация стартовала в Великобритании.

Также позитивные новости пришли из Индии, третьего крупнейшего импортера нефти в мире. Индийская нефтяная компания (IOC) в четверг сообщила, что в ноябре все 9 нефтеперерабатывающих заводов компании были запущены на 100% мощности, чтобы удовлетворить восстанавливающийся местный спрос. Мощности IOC составляют около трети всей нефтепереработки страны в объеме 5 млн б/с. Продажи компании во всех категориях нефтепродуктов, за исключением дизельного топлива, в ноябре выросли.

Тем не менее, зона $50-50,5 за баррель Brent представляет собой локальное сопротивление, где может вырасти активность со стороны продавцов, главным образом за счет фиксации прибыли по "длинным" позициям. Рынок выглядит несколько перегретым еще и потому, что участники склонны игнорировать негативные сигналы, такие как рекордный рост запасов нефти в США, представленный EIA днем ранее. На горизонте ближайшей недели риски смещены в сторону снижения Brent в район $48-49 за баррель, считает Галактионов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ накануне обновил максимум по индексу МосБиржи и продолжает рост в пятницу, попытки коррекции пока безуспешны. Котировки нефти Brent превысили важный психологический уровень $50 за баррель и торгуются выше него. Это может спровоцировать дальнейшее сокращение "коротких" позиций и увеличить приток западных средств в рублевые активы.

Однако российский рынок акций выглядит технически перекупленным как по индексу МосБиржи, так и по многим тяжеловесным бумагам: Сбербанку, "Норникелю", акциям "Мосбиржи". Поэтому если внешний фон не улучшится, то в преддверии выходных желание зафиксировать прибыль возрастет.

"Мы по-прежнему не ждем закрепления нефти выше 50 долларов за баррель до тех пор, пока не начнет восстанавливать свои позиции транспортный сектор. Однако открывать "шорты" по той же нефтянке очень рискованно до формирования устойчивого нисходящего тренда. Пока же все просадки быстро выкупаются, и попытки заработать на падении могут окончиться печально, что и показал вчерашний день", - считает Антонов.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,5%. Давление на рынок оказали более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице, а также отсутствие ощутимого прогресса в переговорах законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики, пишет MarketWatch. В то же время надежды на скорое внедрение вакцин от COVID-19 поддерживают настрой инвесторов.

Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 137 тыс., до 853 тыс. человек, максимума с сентября.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил ставки неизменными и продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Новости о вакцине от COVID-19 вселяют инвесторам оптимизм, однако сдерживающим фактором является рост числа заразившихся в США и других странах, пишет Associated Press.

Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала одобрить экстренное применение в США вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Это решение экспертов, как ожидается, даст FDA возможность в скором времени разрешить экстренное применение этого препарата в США.

Тем временем переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик после того, как лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

Нефть утром в пятницу делает попытки продолжения роста на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $50,54 за баррель (+0,6% и +2,8% в четверг), январская цена WTI - $47,1 за баррель (+0,7% и +2,8% накануне).

Поддержке цен способствуют сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и растет загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,3%), АДР Qiwi (+4,6%), акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,7%, до 143,1 рубля), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,2%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (+1,5%).

АДР Qiwi выросли в рамках коррекции после обвала накануне на новостях о введении Центробанком РФ ограничений на ряд операций Киви банка сроком до полугода (накануне АДР Qiwi обвалились на 23,8%).

Акции "Детского мира" выросли на новостях о продлении оферты от Altus Capital. Инвесткомпания Altus Capital сократила размер пакета акций "Детского мира", который планирует приобрести, до 25% с 29,9% и продлила срок оферты до 24 декабря с 18 декабря.

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-2,3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-1,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,6%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,2 млрд рублей (из них 3,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,87 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,63 млрд рублей - на акции "Газпрома").