Рубль немного корректируется вниз к бивалютной корзине на старте торгов после сильного роста накануне

Москва. 11 декабря. Доллар стабилен, евро подрастает на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка корректируется вниз к бивалютной корзине после сильного роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,97-73,11 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,04 руб./$1 (-0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 88,78 руб./EUR1 (+11,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,65 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,24 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,05 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректируется вниз к бивалютной корзине на старте торгов последнего рабочего дня недели после сильного роста накануне. Оптимизм трейдеров был обусловлен надеждами на скорое внедрение вакцин от COVID-19 и ростом цен на нефть.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что экономику еврозоны, вероятно, ждет существенный спад в четвертом квартале 2020 года в связи со второй волной коронавируса, однако темпы сокращения будут слабее по сравнению со вторым кварталом.

Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,46% - до $50,48 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,8% - до $50,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,64% - до $47,08 за баррель. В четверг фьючерсы поднялись в цене на 2,8% - до $46,78 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные Dow Jones.