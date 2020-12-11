Укрепление рубля в пятницу, скорее всего, продолжится - "ЛОКО-Инвест"

Укрепление рубля в пятницу, скорее всего, продолжится, хотя в преддверии выходных темпы роста могут замедлиться из-за фиксации прибыли, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Несмотря на неуверенное начало дня, позитивный тренд в рубле довольно быстро восстановился, подтверждая полное отсутствие предпосылок даже для какой-то умеренной коррекции. Российская валюта вновь остановилась около 73 руб./$1 с максимумами сессии чуть ниже этой отметки. Слабость доллара и рост нефти Brent до $50-51/барр. вновь были основными фоновыми факторами для роста", - отмечает Полевой.

По мнению эксперта, рубль остаётся высокодоходной валютой, и доходность от керри-трейда (9,5% с начала ноября) объяснимо притягивает капитал в противовес многим локальным комментаторам, которые прочили рублю устойчивое ослабление. "Рубль начинает торги ростом, и мы допускаем, что в пятницу его укрепление может продолжиться, хотя в преддверии выходных темпы роста могут замедлиться из-за фиксации прибыли", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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