Вероятно продолжение консолидации рынка ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации рынка ОФЗ в пятницу при незначительном снижении доходностей (в пределах 1-2 б.п.), говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Доходности 5-летних ОФЗ по итогам торгов в четверг выросли на 4 б.п. - до 5,27% годовых, 10-летних - на 3 б.п. - до 5,84% годовых, констатирует эксперт ПСБ Дмитрий Грицкевич. Ключевым негативным фактором для рынка госбумаг остается инфляционное давление, которое нивелирует ожидания снижения ключевой ставки в ближайшей перспективе, отмечает он.

"Минфин планирует в следующем году объем нетто размещений ОФЗ в размере 2,7 трлн руб. Хотя этот объем существенно ниже значения текущего года (4,5 трлн руб., из которых на 2,8 трлн руб. были размещены флоутеры в сентябре-ноябре в пользу госбанков), привлечь его на рыночных условиях при ограниченном потенциале снижения ключевой ставки будет непросто, - пишет аналитик банка. - Вместе с тем в ноябре нерезиденты увеличили покупки ОФЗ на 102,5 млрд руб. - максимум с мая текущего года. И хотя их доля вновь снизилась из-за роста рынка за счет флоутеров (до 23,3% с 24% в октябре), активизация иностранных инвесторов является позитивным сигналом для рынка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.