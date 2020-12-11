Индекс Мосбиржи в пятницу может установить новые рекорды - "Финам"

Индекс Мосбиржи в пятницу может установить новые рекорды, уровень его поддержки составляет 3150-3200 пунктов, говорится в комментарии "Финама".

"Внешний фон для отечественного рынка нейтральный. На азиатских площадках наблюдается разнонаправленная динамика, фьючерсы на S&P 500 торгуются в минусе на 0,05%. Динамика цен на нефтяные фьючерсы может оказать поддержку российскому рынку: февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в плюсе у отметки $50,35. Котировки золота прибавляют 0,22% и находятся у отметки $1841,40 за тройскую унцию. Долларовый индекс DXY снижается на 0,17%", - констатирует аналитик инвесткомпании Александр Ковалев.

По мнению аналитика "Финама", с технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи расположен в растущем канале. При благоприятном новостном фоне рынок в пятницу может взять новые исторические максимумы. Поддержка будет оказана диапазоном 3150-3200 пунктов.

Эксперт напоминает, что в пятницу будут опубликованы окончательные данные по ВВП российской экономики в III квартале 2020 года. Консенсус предполагает снижение ВВП на 3,6% г/г, хотя во II квартале наблюдалось падение ВВП на 8% г/г. Помимо этого, сегодня ожидается обнародование статистики по инфляционным ожиданиям в США.

Саммит ЕС продолжится в пятницу в Брюсселе. В ходе первого дня съезда, 10 декабря, члены альянса приняли решение о продлении санкций против России до 31 июля 2021 года. Также страны согласовали параметры долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 гг. и Фонда восстановления европейской экономики после пандемии.

Среди корпоративных событий Ковалев отметил намеченное заседание совета директоров "КАМАЗа", на котором будет рассмотрен бизнес-план компании на 2021 год. Кроме того, в пятницу соберется наблюдательный совет "Трансконтейнера" для обсуждения дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.