Укрепление рубля может остановиться около 73 руб./$1 в пятницу - Sberbank CIB

Укрепление рубля может приостановиться на уровне около 73 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Эксперты инвестбанка отмечают, что в пятницу инвесторы ждут данные по ВВП России. В связи с возможной приостановкой роста цен на нефть и беспокойством о растущей вероятности неудачи в торговых переговорах Великобритании и ЕС, а также с учётом традиционной осторожности рынков в пятницу укрепление рубля может приостановиться на уровне около 73 руб./$1, считают они.

Аналитики Sberbank CIB считают, что котировки нефти марки Brent в пятницу, скорее всего, возьмут паузу после ралли четверга, однако пробитие уровня $51 за баррель остаётся лишь вопросом времени. Негативным риск-фактором, с точки зрения спроса и цен на нефть, могут стать отсутствие нового торгового соглашения Великобритании с ЕС и перекупленность Brent (судя по техническим индикаторам).

Комментарии представителя Минфина в четверг утром о размещении ОФЗ на 2021 год вызвали рост доходности ОФЗ на 3-5 б.п. В пятницу аналитики Sberbank CIB не ожидают существенного изменения доходности ОФЗ в отсутствие значимых триггеров.

Также аналитики Sberbank CIB ожидают в пятницу бокового тренда в российских акциях при нейтральном внешнем фоне. Впрочем, по их мнению, не исключено снижение: инвесторы могут фиксировать прибыль на рекордных уровнях.

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