Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0руб./$1 и 88,5-89,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта уверенно дорожает к доллару и евро на фоне растущих котировок нефти. Стоимость "черного золота" увеличивается на оптимизме по восстановлению спроса в связи с перспективами скорой массовой вакцинации от коронавируса в развитых странах мира. Кроме того, рынки поддерживает информация о масштабных мерах стимулирования экономик США и ЕС", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,37% и составила 50,99 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 4,68% и составила 47,65 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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