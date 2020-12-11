Старт торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3250-3270 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3250-3270 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3250-3270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3240, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3280, 3300 пунктов, - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Но под конец торговой недели локальный рынок акций сохраняет потенциал для начала коррекционного спада от текущего уровня".

Участники российских торгов во второй половине торгов пятницы будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок способна оказать публикация предварительной оценки декабрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 МСК).

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