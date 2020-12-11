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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sberbank CIB
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11 декабря 2020 года 09:39

Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США:

- В России выйдут данные по ВВП (19:00 МСК);

- В США ожидаются индекс цен производителей, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и отчёт Baker Hughes по действующим буровым установкам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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