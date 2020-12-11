Утренние прогнозы: возможна фиксация прибыли

Аналитики не ждут в пятницу утром сильных движений на рынке акций, но отмечают, что инвесторы могут начать фиксацию прибыли в преддверии выходных.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Котировки нефти пробили важный психологический уровень и торгуются в пятницу утром чуть выше него. Это может спровоцировать дальнейшее сокращение коротких позиций и увеличить приток западных средств в рублевые активы. Однако российский рынок акций выглядит технически перекупленным как по индексу Мосбиржи, так и по многим тяжеловесным бумагам (Сбербанку, "Норникелю", "Мосбирже"). Поэтому если внешний фон не улучшится, то в преддверии выходных желание зафиксировать прибыль возрастет".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Начало торгов акциями в пятницу может пройти с небольшой коррекцией на фоне смешанных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу Мосбиржи сместиться ближе к отметке в 3300 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3250-3270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3240, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3280, 3300 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Но под конец торговой недели локальный рынок акций сохраняет потенциал для начала коррекционного спада от текущего уровня".

Атон": "Российский рынок акций покажет нейтральное начало торгов в пятницу"