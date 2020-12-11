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11 декабря 2020 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг. Давление на рынок оказали более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице, а также отсутствие ощутимого прогресса в переговорах законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики. В то же время надежды на скорое внедрение вакцин от COVID-19 поддерживали настрой инвесторов. Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) в четверг провел встречу для обсуждения рисков и достоинств вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. На основе заключения экспертного комитета FDA будет принимать решение о том, стоит ли одобрять экстренное внедрение вакцины. Аналогичные консультации по вакцине Moderna намечены на 17 декабря.

Данные министерства труда США, обнародованные в среду, показали более значительное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 137 тыс., до 853 тыс. человек, максимума с сентября.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Европейский ЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Новости о вакцине от COVID-19 вселяют инвесторам оптимизм, однако сдерживающим фактором является рост числа заразившихся в США и других странах. Тем временем переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик после того, как лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,38%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 1,09%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,36%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,91%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,61%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют яркой динамики в пятницу утром после роста накануне на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $50,27 за баррель, что всего на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,8% - до $50,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $46,87 за баррель, что на 0,19% выше уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на 2,8% - до $46,78 за баррель. Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 26,935 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,915 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 декабря вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 716,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+1,7%), "Металлоинвест БО-04" (+0,19%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,43%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,23%) и "Роснефть 001Р-04" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за один час без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей.

ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") завершил размещение ипотечных облигаций с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 16 млрд 540,117 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 7 декабря по 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6% годовых. Ей соответствует доходность к погашению в размере 6,14% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска при ожидаемом темпе досрочных погашений - около 2,6 года. Выпуск гасится в конце декабря 2049 года.

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-SBER18 на уровне 5,25% годовых и увеличил объем размещения с "не менее" 15 млрд до 25 млрд рублей. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,32% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 10:00 МСК 8 декабря до 15:00 МСК 10 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

ООО "РЕСО-Лизинг" планирует провести 17 декабря сбор заявок на 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,0-7,1% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,12-7,23% годовых. Дата техразмещения станет известна позже.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") во второй половине декабря будет принимать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11-12% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,46-12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 7,29% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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