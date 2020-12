Brent - $50,34 за баррель

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг.

Давление на рынок оказали более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице, а также отсутствие ощутимого прогресса в переговорах законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики, пишет MarketWatch. В то же время надежды на скорое внедрение вакцин от COVID-19 поддерживают настрой инвесторов.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) в четверг провел встречу для обсуждения рисков и достоинств вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech. На основе заключения экспертного комитета FDA будет принимать решение о том, стоит ли одобрять экстренное внедрение вакцины.

Аналогичные консультации по вакцине Moderna Inc. (SPB: MRNA) намечены на 17 декабря.

Согласно данным университета Джона Хопкинса на четверг, число заразившихся COVID-19 во всем мире с начала пандемии достигло 68,9 млн человек, количество смертей от коронавирусной инфекции превысило 1,57 млн. В США, которые являются лидером по количеству выявленных случаев COVID-19, число заболевших составило 15,4 млн, в то время как количество умерших достигло рекордных 3 тыс. в день.

"Использование вакцин пока не началось, и мы наблюдаем самый высокий рост заболеваемости COVID-19 с начала пандемии", - отмечает главный инвестиционный директор Lockwood Advisors Мэтт Форестер.

Тем временем, данные министерства труда США, обнародованные в среду, показали более значительное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 137 тыс., до 853 тыс. человек, максимума с сентября.

"Такого рода данные рисуют довольно сложную картину для рынка акций на ближайшее будущее и ставят под вопрос, подъем рынка, который мы наблюдали", - говорит Форестер.

Ухудшение экономической картины делает еще более важным принятие нового пакета стимулов американскими властями, отмечает управляющий директор Charles Schwab Ричард Флинн. Законодатели в целом согласовали с Белым домом пакет мер объемом $900 млрд, однако спорные моменты сохраняются, и двухпартийная группа законодателей продолжает переговоры.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

Европейский ЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 0,5% по итогам торгов, бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,1%. Как стало известно в четверг, французская Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) оштрафовала Google, принадлежащую Alphabet, и Amazon.com на 100 млн евро и 35 млн евро соответственно за установку файлов cookies без согласия пользователей.

Стоимость бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) снизилась на 1,3%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров из 48 штатов в минувшую среду подали два антимонопольных иска против Facebook. Обвинения в адрес Facebook касаются приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram и могут вынудить ее продать эти активы.

Акции Starbucks Corp. (SPB: SBUX) подорожали почти на 5% благодаря позитивным прогнозам компании, владеющей сетью кофеен, на текущий финансовый год. Starbucks подтвердила прогноз прибыли на фингод, стартовавший в конце сентября 2020 года, на уровне $2,7-2,9 на акцию. В следующем фингоду компания ожидает увеличения прибыли не менее чем на 20%, что превышает прогнозы рынка.

Цена бумаг сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. взлетела на 112,8% по итогам дебютных торгов после IPO.

Подъем цен на нефть поддержал акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. и Chevron Corp. (SPB: CVX), которые подорожали соответственно на 2,8% и 3,2% по итогам торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 69,55 пункта (0,23%) и составил 29999,26 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,72 пункта (0,13%) - до 3668,1 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,86 пункта (0,54%) и составил 12405,81 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики.

Новости о вакцине от COVID-19 вселяют инвесторам оптимизм, однако сдерживающим фактором является рост числа заразившихся в США и других странах, пишет Associated Press.

Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала одобрить экстренное применение в США вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Это решение экспертов, как ожидается, даст FDA возможность в скором времени разрешить экстренное применение этого препарата в США.

Тем временем переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик после того, как лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК снизился на 0,41%.

Акции Toyota Motor Corp. дорожают на 4,3%, Nikon Corp. - на 2,4%. Котировки SoftBank Group снижаются на 5% после двухдневного роста, вызванного сообщением Bloomberg о планах главы компании Масаёси Сона консолидировать компанию путем обратного выкупа акций.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 1,09%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,36%.

На торгах в Гонконге дорожают акции нефтепроизводителей CNOOC Ltd. (+7,6%), PetroChina Co. Ltd. (+3%), China Petroleum & Chemical Corp. (+3,6%).

Котировки акций производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. снизились на 1,8%, оператора связи China Mobile Ltd. - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,91%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,61%.

Акции IGO Ltd. подскочили в цене на 25,3%. Компания сообщила о привлечении 766 млн австралийских долларов ($579 млн) за счет выпуска новых акций для финансирования сделки по покупке части австралийских активов китайского производителя лития Tianqi Lithium Corp.

Котировки акций CSL Ltd. упали на 3,2% после того, как этот разработчик вакцины от коронавируса сообщил о приостановке ее производства, поскольку выработавшиеся после вакцинирования испытуемых антитела мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на ВИЧ.

Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $50,34 за баррель, что на $0,09 (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,39 (2,8%) - до $50,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,9 за баррель, что на $0,12 (0,26%) выше уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $1,26 (2,8%) - до $46,78 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные Dow Jones.

"Нефть продолжила дорожать в четверг, даже несмотря на огромный - на 15,2 млн баррелей - рост запасов в США на прошлой неделе", - отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Рынок смотрит дальше этих данных. Ключевым фактором поддержки является разработка вакцин, внедрение которых может привести к скачку спроса, в результате которого запасы вновь вернутся к нормальным уровням в следующем году", - цитирует эксперта MarketWatch.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР растет, говорит Флинн.