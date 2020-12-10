Рынок акций РФ ускорил рост на фоне ралли нефти, индекс МосБиржи обновил максимум, а РТС превысил 1400п

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ в четверг ускорил рост на фоне раллирующей нефти (Brent подскочила в район $51 за баррель, обновив пик с начала марта) в свете ожиданий вакцинирования населения в США и Европе в целях борьбы с коронавирусом COVID-19 и продления Европейским Центробанком программы стимулирования экономики. Индекс МосБиржи и акции "Норникеля" обновили исторические максимумы, индекс РТС превысил 1400 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3258,31 пункта (+1,5%, новый максимум), индекс РТС вырос до 1404,68 пункта (+2,4%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 5,1%.

Предыдущий исторический максимум индекса МосБиржи был зафиксирован 20 января - 3226,89 пункта.

Доллар подешевел до 73,07 рубля (-0,79 рубля), золото стоит $1841,1 за унцию (+0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+5,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,5%), "Норникеля" (+3,4%, до 24,05 тыс. рублей), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), "Московской Биржи" (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%).

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в ноябре составил $390,5 млн, что на 26% выше уровня предыдущего месяца ($310 млн), сообщила компания.

АДР Qiwi (MOEX: QIWI) в четверг обвалились до 799 рублей (-23,8%), минимум сделок составил 763,5 рубля (-27,2%, уровень января 2017 года) на фоне известий, что ЦБ РФ ввел ограничения на ряд операций Киви банка.

ЦБ РФ по итогам проверки Киви банка ввел с 7 декабря 2020 года ограничения сроком до полугода на ряд его операций, в частности, на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов, говорится в сообщении Qiwi.

JPMorgan понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi с "нейтрально" до "ниже рынка". Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $14 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, для рынков акций негативом стали очередные проблемы с принятием нового пакета фискальных стимулов в США - политики пока не могут прийти к консенсусу по этому вопросу, спотыкаясь о разногласия по отдельным положениям законопроекта. На фоне рекордного количества заболевших коронавирусом в США отсутствие согласия по выделению необходимой финансовой помощи негативно воспринимается инвесторами, но они не теряют надежды на положительное решение этого вопроса.

Тем временем, откат нефти на данных Минэнерго США быстро выкупили, в четверг котировки возобновили активный рост и Brent превысила $50 за баррель. Рынок ожидает, что скорое решение проблемы пандемии с помощью массовой вакцинации вернет нефтяной спрос на докризисные уровни - это нивелирует временный рост запасов нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, доллар возобновил ослабление к евро, реагируя на решение ЕЦБ по ставке и новым параметрам программы выкупа активов (QE), отмечает эксперт.

Как отмечает главный инвестиционный стратег компании "Открытие Брокер" Константин Бушуев, Банк России заявил об ожиданиях сохранения структурного профицита ликвидности как до конца 2020 года, так и до конца 2021 года. Позитивными факторами для рубля остаются относительно сильные цены на нефть, месяц притока средств внешних инвесторов на фондовой рынок, а также декабрьский позитивный сюрприз по объемам интервенций на валютном рынке от Минфина.

В Европе центральным событием стало заседание ЕЦБ: регулятор увеличил общий объем экстренной программы скупки активов (PEPP) на 500 млрд евро до 1,85 трлн евро и продлил срок действия механизма на 9 месяцев до марта 2022 года. Промышленное производство в Великобритании в октябре выросло на 1,3% м/м (прогноз 0,3% м/м). Британия подписала соглашение о свободной торговле с Сингапуром. Нефть продолжила подъем после компромисса ОПЕК+ в отношении добычи, который был достигнут в конце прошлой недели. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти как минимум до конца 2021 года, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, депозитарные расписки Qiwi в четверг обвалились после сообщений о том, что Банк России по итогам плановой проверки Киви банка с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты. Qiwi также была оштрафована на 11 млн рублей.

Рынок акций РФ уверенно вырос вслед за нефтью, несмотря на нейтральные настроения на внешних фондовых площадках. В США индекс S&P 500 может продолжить снижение к первой цели краткосрочной коррекции 3630 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), у которой при отсутствии веских негативных факторов могут возобновиться покупки. Инвесторы воспользовались слабыми данными по рынку труда США для фиксации прибыли в условиях сохраняющейся неопределенности по пакету стимулирующих мер.

В Европе ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны на ближайшие три года как минимум на один процентный пункт, что несколько ослабило общий оптимизм. Нефть Brent превысила $50 за баррель, и в случае удержания этой отметки цены могут прибавить еще порядка $2. Инвесторы, еще в начале месяца заручившись поддержкой ОПЕК+ в виде обещаний ежемесячно пересматривать квоты по нефтедобыче, теперь не так боятся покупать фьючерсы, чему способствует также слабый доллар и ожидания массового вакцинирования.

В условиях силы текущего восходящего тренда перекупленность рынка акций РФ отходит на второй план. На данный момент веских поводов для продаж рисковых активов по-прежнему нет. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3200-3300 пунктов, считает Кожухова.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев считает, что нефть дорожает на ожиданиях вестей из области разработки и испытаний вакцин от коронавируса. На текущей неделе началась вакцинация населения Великобритании, ранее американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, разработанной совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Также небольшую поддержку ценам на нефть оказывают новости из Ирака, где в среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы - это вызвало некоторые опасения за перебои в добыче.

В США в среду индексы акций снизились на 0,4-1,9% на фоне распродаж акций технологических компаний (Nasdaq упал на 1,9%).

Переговоры о новом пакете стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса, застопорились до президентских выборов и возобновились лишь на прошлой неделе, когда группа сенаторов от обеих партий представила свой план стоимостью $908 млрд.

Палата представителей США в среду приняла временный бюджет до 18 декабря, чтобы сохранить правительство открытым, сообщает The Hill. Теперь законопроект до 11 декабря должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Обе палаты стремятся избежать разрушительного закрытия правительства в разгар пандемии.

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), в Европе динамика индексов смешанная (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,7%, DAX просел на 0,3%), стабилизировалась Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,05%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. При этом ЕЦБ продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 853 тыс. при прогнозах на уровне 725 тыс. Потребительские цены в США в ноябре (индекс СPI) выросли на 1,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,1%.

Нефть в четверг раллирует после просадки накануне вечером на статистике Минэнерго США о запасах; цена Brent к 18:50 МСК подскочила более чем на $2,3 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $50,91 за баррель (+4,2% и +0,04% в среду), январская цена WTI - $47,55 за баррель (+4,5% и -0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15,19 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,7-1 млн баррелей. Также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5%), акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+4,1%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+3,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,2%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,5%, до 54,31 рубля; дивиденды за 9 месяцев 2020 года - 3,33 рубля на акцию), также просели АДР Ozon (MOEX: OZON) (-7,3%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-3,3%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,5%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 103,06 млрд рублей (из них 19,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,8 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 9,53 млрд рублей - на акции "Газпрома").