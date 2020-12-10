Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали нейтральную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 декабря. Котировки российских еврооблигаций в четверг продемонстрировали нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию среды и составила 116,3% от номинала, что соответствует доходности 1,65% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 0,4 базисного пункта, составив 101,76% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт и составил 154,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,3% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,235% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 13 базисных пунктов, подорожав до 137,2% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт, до 3,2% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 2,5 базисного пункта - до 115,5% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 1,755% годовых), а с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, до 109,93% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 1,2% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 5 базисных пунктов - до 136,27% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 2 базисных пункта, до 113,99% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,955% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в боковом диапазоне, изменения цен по отношению к закрытию среды в целом незначительные. Сигналы с мировых площадок приходят противоречивые и не дают какого-либо четкого указания на движение в ту или иную сторону. Из позитивных новостей стоит отметить, что Европейский ЦБ сегодня объявил об увеличении программы экстренной покупки облигаций и на этом фоне немецкие бонды снижаются в доходности. С другой стороны, инвесторы обеспокоены ростом числа обращений за пособием по безработице в США, а также сохраняющейся неопределенностью относительно принятия в США новой программы бюджетного стимулирования", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года. При этом регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых.