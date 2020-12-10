"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Fastly с целью $130

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Fastly Inc. с целью $130" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 42,8%, стоп-приказ: $80, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На текущей неделе появилась новость о возможном поглощении Fastly со стороны Cisco Systems Inc., что привело к сильному росту котировок. Мы рассматриваем потенциал достижения предыдущего максимума по бумаге, даже если слухи не реализуются", - указывают эксперты "Финама".

С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, отмечают аналитики. "При покупке на 8,3% от портфеля и выставлении стоп-заявки на $80 риск на портфель составит 1%", - пишут они.

Fastly Inc. - американский поставщик услуг облачных вычислений. Облачная платформа Fastly предоставляет сеть доставки контента, услуги интернет-безопасности, балансировки нагрузки, а также услуги видео и потоковой передачи.

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