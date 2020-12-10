"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 219 руб." с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 199,8 руб., потенциальная доходность: 9,6%, стоп-приказ: 189,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В последние полтора месяца котировки акций большинства российских металлургов (в основном производителей плоского проката) отставали от экспортных цен на их продукцию примерно на 30%. С точки зрения аналитиков Sberbank CIB, результаты за IV квартал года будут сильно выше консенсус прогнозов, и они повышают целевые цены по ним. "Новолипецкий металлургический комбинат" ("НЛМК") в основном сфокусирован на экспорте, поэтому мы предлагаем к покупке именно эту ценную бумагу", - пишут эксперты "Финама".

Также аналитики "Финама" отмечают, что, с технической точки зрения, акции "НЛМК" торгуются в долгосрочном восходящем тренде, пробивая локальное сопротивление. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 189,8 руб. риск на портфель составит 0,5%", - пишут они.

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