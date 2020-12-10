Индекс РТС будет торговаться в диапазоне 1500-1600 пунктов к концу 2021г - "Атон"

Индекс РТС будет торговаться в диапазоне 1500-1600 пунктов к концу 2021 года, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Атон".

Эксперты инвесткомпании считают, что в 2021 году российские индексы продолжат рост за счет восстановления мировой экономики на фоне ослабления карантинных мер во всем мире и сохранения политики низких процентных ставок.

"Интерес российских частных инвесторов к фондовому рынку будет продолжать расти, продолжая тенденцию 2020 года и обеспечивая приток миллиардов рублей на российский рынок, - пишут аналитики в обзоре "Атона". - Исходя из этих ожиданий и с учетом наших расчетных целевых цен российских акций, мы прогнозируем, что индекс РТС к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 1500-1600 пунктов, что подразумевает потенциал роста 15-20%. Частично этот рост будет зависеть от динамики курса рубля к доллару США и цен на нефть".

Индекс РТС в 2020 году снизился на 12% (с начала года) - до 1330 пунктов, но это связано исключительно с девальвацией рубля, отмечают эксперты инвестиционной компании. Рублевый индекс IMOEX, напротив, полностью восстановился с начала года, почти вплотную подойдя к историческому максимуму в районе 3200 пунктов (+3% с начала года), указывают они.

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