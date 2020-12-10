Листинг на Мосбирже может стать хорошим катализатором роста GDR "O'Кей" - Газпромбанк

Листинг на Мосбирже может стать хорошим катализатором роста курсовой стоимости GDR "O'Кей", отмечается в комментарии Газпромбанка.

"GDR Группы "О'Кей" допущены для торгов на Московской бирже с 14 декабря 2020 г. под тикером OKEY, и мы ожидаем, что локальный листинг позволит привлечь в акции О'Кей деньги новых инвесторов, таких как пенсионные фонды, а также розничные инвесторы, и таким образом увеличить ликвидность акции", - указывает аналитик инвестбанка Марат Ибрагимов.

Как отмечает эксперт, на сегодняшний день во многом из-за низкой ликвидности GDR "O'Кей" являются самым недооцененным активом среди акций продовольственных розничных компаний, и локальный листинг может стать хорошим катализатором для роста курсовой стоимости GDR компании.

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