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Главная / Мнения аналитиков / Возможен рост индекса S&P 500 до 4000 пунктов в I полугодии 2021г - BCS Express
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10 декабря 2020 года 12:42
Возможен рост индекса S&P 500 до 4000 пунктов в I полугодии 2021г - BCS Express
Возможен рост индекса S&P 500 до 4000 пунктов в I полугодии 2021 года при восстановлении мировой экономики, победе над коронавирусом и мягкой монетарной политике ФРС, говорится в комментарии BCS Express. "Уверенное V-образное восстановление инструмента привело котировки S&P 500 к февральским максимумам. На долгосрочном горизонте тема коронавируса уступила место позитивному эффекту от мягкой монетарной политики мировых ЦБ, что поддержит американские индексы, - пишут эксперты. - Дополнительным позитивным драйвером стала новость о разработке вакцины от коронавируса, которая стимулировала спрос на риск среди мировых инвесторов. На горизонте I полугодия 2021 года восстановление мировой экономики, победа над коронавирусом и мягкая монетарная политика ФРС могут поддержать рост S&P 500 до 4000 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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