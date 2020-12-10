Возможен рост индекса S&P 500 до 4000 пунктов в I полугодии 2021г - BCS Express

Возможен рост индекса S&P 500 до 4000 пунктов в I полугодии 2021 года при восстановлении мировой экономики, победе над коронавирусом и мягкой монетарной политике ФРС, говорится в комментарии BCS Express.

"Уверенное V-образное восстановление инструмента привело котировки S&P 500 к февральским максимумам. На долгосрочном горизонте тема коронавируса уступила место позитивному эффекту от мягкой монетарной политики мировых ЦБ, что поддержит американские индексы, - пишут эксперты. - Дополнительным позитивным драйвером стала новость о разработке вакцины от коронавируса, которая стимулировала спрос на риск среди мировых инвесторов. На горизонте I полугодия 2021 года восстановление мировой экономики, победа над коронавирусом и мягкая монетарная политика ФРС могут поддержать рост S&P 500 до 4000 пунктов".

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