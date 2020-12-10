Рубль в 2021г, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70-75 руб/$1 - "Атон"

Если в 2021 году цена на нефть в среднем останется в диапазоне $45-50 за баррель, то с учетом геополитической премии рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70-75 за доллар США, говорится в обзоре "Атона".

"Экономический кризис 2020 года привел к резкому падению цен на нефть, вызвавшему девальвацию рубля, который в 1К20 потерял более 25% своей стоимости. Благодаря усилиям регуляторов и механизму бюджетного правила, волатильность обменного курса в целом удавалось держать под контролем. Во второй половине года на опасениях по поводу возможных новых санкций против России национальная валюта протестировала годовые минимумы. Тем не менее, фундаментальные показатели российской экономики остаются сильными, и если в 2021 году цена на нефть в среднем останется в диапазоне $45-50 за баррель, то с учетом геополитической премии рубль, скорее всего, будет торговаться в районе 70-75 за доллар США", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Что касается краткосрочных перспектив рубля, то аналитики "Атона" полагают, что некоторые технические факторы могут поддержать тренд на укрепление валюты. Например, действующие ограничения на зарубежные поездки должны минимизировать сезонный спрос на валюту со стороны населения во время новогодних праздников.

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