Рынок акций РФ утром просел во главе с АДР Qiwi на внешнем негативе, индекс Мосбиржи пытается удержать 3200п

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел на фоне коррекционного снижения внешних фондовых площадок, лидерами отката выступили АДР Qiwi на новостях о введении ЦБ РФ ограничений на ряд операций Киви банка; индекс МосБиржи пытается удержать рубеж 3200 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3209,94 пункта (-0,1%, на старте торгов индекс падал ниже 3190 пунктов), индекс РТС - 1371,74 пункта (-0,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,5%.

Доллар стоит 73,71 рубля (-0,15 рубля), золото - $1839,8 за унцию (+0,1%).

АДР Qiwi упали до 956 рублей (-8,8%), минимум сделок составил 896 рублей (-14,5%) - минимум с мая. ЦБ РФ по итогам проверки Киви банка ввел с 7 декабря 2020 года ограничения сроком до полугода на ряд его операций, в частности, на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов, говорится в сообщении Qiwi.

JPMorgan понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi с "нейтрально" до "ниже рынка". Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $14 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что поддержку рынку акций РФ оказывает приток свежих денег, преимущественно западных. Об этом говорит высокий спрос на любимые иностранными инвесторами бумаги Сбербанка и "Норникеля". Сейчас к ним стоит добавить и акции самой "Мосбиржи", которые могут выглядеть лучше рынка.

Утром в четверг индекс МосБиржи снизился, отыгрывая слабую динамику западных площадок. Однако нефть Brent торгуется выше $49 за баррель, несмотря на негативную статистику Минэнерго США о росте запасов. Не исключено, что нефть попробует протестировать отметку $50 за баррель, но пока поводов для закрепления выше не наблюдается. Дорогая нефть поддерживает акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", но покупать их на среднесрочную перспективу очень рискованно.

Рекомендуется искать идеи во "втором эшелоне", который сильно отстал от роста основного рынка. Скорее всего, спрос инвесторов в ближайшие дни перекинется туда, а наиболее интересными и безопасными выглядят бумаги электроэнергетики, считает Антонов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в четверг риски отката рынка акций РФ выглядят весомыми в случае ухудшения настроений на мировых торговых площадках.

Коррекционные настроения вызваны рядом факторов. Во-первых, переговоры по Brexit продолжают затягиваться - новый раунд согласований между премьер-министром Великобритании и главой Еврокомиссии окончился безрезультатно. Как сообщают СМИ, работа над сближением позиций сторон продолжится в ближайшие дни и должна завершиться к 13 декабря, однако имеющиеся разногласия пока не дают уверенности рынкам в том, что соглашение будет достигнуто.

Кроме того, по-прежнему туманны, несмотря на периодические обнадеживающие заверения конгрессменов, сроки и детали согласования пакета экономических стимулов в США, ввиду кардинально различающихся взглядов республиканцев и демократов на объемы стимулирования. Также инвесторы негативно восприняли сообщение о подаче исков к Facebook со стороны Федеральной торговой комиссии США и надзорных органов большинства американских штатов с требованием признать сделки по покупке Instagram и WhatsApp противоречащими антимонопольному законодательству.

Из экономических новостей четверга интерес представляет заседание ЕЦБ, от которого рынки ждут продления сроков и расширения антикризисной программы выкупа активов, а также данные по потребительской инфляции в США.

В четверг, несмотря на невнятный внешний фон, индекс МосБиржи может попытаться обновить исторический максимум. Вместе с тем, риски перехода к откату к закрытию в случае ухудшения настроений на глобальных рынках выглядят весомыми. Целевым диапазоном для индекса МосБиржи является область 3200-3230 пунктов, считает Локтюхов.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром в четверг можно назвать умеренно негативным. Азиатские фондовые рынки под давлением на фоне снижения акций американских технологических компаний. Беспокойство инвесторов связано с тем, что раньше в периоды снижения спроса на "риск" наблюдалась ротация из циклических акций в технологические, хорошо зарекомендовавшие себя в период пандемии. Но когда вместе с циклическими падает и технологический сектор, инвесторы в некотором замешательстве.

Нефть остается высокой, поскольку рынок надеется на ускоренные темпы масштабной вакцинации против COVID-19. Великобритания уже одобрила вакцину, которую совместно разработали Pfizer и BioNTech. Канада одобрила вакцину в среду и заявила, что вакцинация стартует со следующей недели. Одобрение вакцины в США выглядит неизбежным фактом. В четверг совещательная группа примет решение о том, следует ли рекомендовать Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешить экстренное использование вакцины, созданной Pfizer и BioNTech. В случае положительного решения уже в выходные может стартовать массовая вакцинация.

Главной причиной резкого роста запасов нефти в США является падение экспорта из страны, который сократился до минимума с 2018 года. Рынок решил, что столь драматичный отчет - явление временное, обусловленное в том числе празднованием Дня благодарения. При этом вакцинация скоро оживит экономическую активность, возвращая спрос на нефть и нефтепродукты.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что максимальный с апреля рост запасов нефти в США произошел на фоне падения экспорта (экспорт сократился почти в два раза - с 3,5 млн б/с до 1,8 млн б/с). При этом импорт нефти увеличился, в результате чего чистый импорт на прошлой неделе подскочил сразу на 2,7 млн б/с - до 4,6 млн б/с.

В то время как рост запасов нефти может быть разовым явлением, увеличение запасов бензина наблюдается уже 4 недели подряд и может быть следствием ужесточения блокировок в отдельных штатах. Динамика запасов существенно расходится со среднемесячным сезонным уровнем за три года. При сохранении такой динамики этот момент может начать тревожить участников рынка.

На краткосрочном горизонте потенциал для коррекции нефти вниз остается. При дальнейшем ухудшении информационного фона возможен спуск Brent к $47 за баррель. Сверху котировки ограничены зоной сопротивления $50-50,5 за баррель. В четверг группа внешних консультантов будет голосовать по вопросу рекомендации для FDA (Управление по санитарному надзору за продуктами и медикаментами в США) о выдаче экстренного разрешения на использование вакцины против COVID-19 от Pfizer. В случае положительного решения цены на нефть могут получить поддержку, считает Галактионов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,4-1,9% на фоне распродаж акций технологических компаний (Nasdaq упал на 1,9%).

Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. Предложение, представленное министром финансов Стивеном Мнучиным спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сигнализирует о том, что администрация Трампа готова возобновить переговоры и заключить соглашение, пишет газета Financial Times.

Переговоры о новом пакете стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса, застопорились до президентских выборов и возобновились лишь на прошлой неделе, когда группа сенаторов от обеих партий представила свой план стоимостью $908 млрд.

Палата представителей США в среду приняла временный бюджет до 18 декабря, чтобы сохранить правительство открытым, сообщает The Hill. Теперь законопроект до 11 декабря должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Обе палаты стремятся избежать разрушительного закрытия правительства в разгар пандемии.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,4%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают также неопределенности, связанные с Brexit и новым пакетом экономических стимулов в США, сообщает MarketWatch.

Нефть утром в четверг подросла после просадки накануне вечером на статистике Минэнерго США о запасах; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $49,05 за баррель (+0,4% и +0,04% в среду), январская цена WTI - $45,73 за баррель (+0,5% и -0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15,19 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,7-1 млн баррелей. Также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Рыночные аналитики отмечают, что устойчивость нефтяных цен связана с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса. В четверг Управление по санитарному надзору США (FDA) планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от COVID-19.

Помимо этого, некоторые эксперты считают, что поддержку нефтяным ценам в четверг также могут оказывать новости о взрывах на двух нефтяных скважинах на месторождении Хаббаз в Ираке, пишет S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+3,6% и +2,8% "префы"), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,5%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+1,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1%).

Подешевели бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,9%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,5 млрд рублей (из них 2,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,29 млрд рублей - на бумаги "Магнита" и 1,16 млрд рублей - на акции "Газпрома").