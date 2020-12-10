Цена золота в 2021г стабилизируется на уровне $2 250/унц. - "Атон"

Аналитики "Атона" сохраняют оптимизм относительно перспектив цен на золото и подтверждают прогноз по цене на уровне $2 250/унц. на 2021г и $2 350/унц. на 2022г, говорится в обзоре инвесткомпании. Золото вновь покажет себя во всей красе как защитный актив в случае новых шоков в мировой экономике, полагают эксперты.

Цена золота в 4К20 упала, поскольку позитивные новости о прогрессе в разработке вакцины и более ясная политическая картина продолжали сдерживать спрос на защитные активы, полагают аналитики "Атона". Также давление оказала сильная макроэкономическая статистика из США, которая ухудшает перспективы нового ожидаемого пакета финансовой помощи. Деньги начали "утекать" из золотых ETF, которые в ноябре впервые в этом году продемонстрировали отток по итогам месяца. Эти фонды, по мнению экспертов, являются очень важным фактором для цен на золото, поскольку спрос со стороны ювелирного сектора обрушился из-за коронавируса.

"Коррекция цен на золото с рекордных максимумов в $2 064/унц. была в целом ожидаемой и в рамках прогнозируемой консолидации после ралли, - указывают аналитики инвесткомпании. - Несмотря на то, что она оказалась немного глубже, чем мы предполагали (в диапазоне $1 850-1 950/унц.), мы сохраняем оптимизм относительно перспектив цен на золото и подтверждаем наш прогноз по цене на уровне $2 250/унц. на 2021 и $2 350/унц. на 2022 год. Золото вновь покажет себя во всей красе как защитный актив в случае новых шоков в мировой экономике (к сожалению, рано или поздно, они проявятся). Со структурной точки зрения, мы считаем, что сохранение низких реальных ставок в США поддержит спрос на золото и по большей части нивелирует снижение, связанное с уходом в risk-on".

Победа Джо Байдена и потенциальный рост влияния демократов, скорее всего, будут продолжать оказывать давление на американскую валюту, полагают специалисты "Атона". План реанимации экономики США на 2021 предполагает дополнительные стимулирующие выплаты ("вертолетные" деньги), увеличение пособий по безработице и более крупные выплаты по социальному обеспечению. Все это вместе с растущей долговой нагрузкой США будет благоприятно для золота и негативно для доллара. С другой стороны, инаугурация Джо Байдена в январе должна в значительной части снять неопределенность в отношении международной торговли.

"Если политика США на международной арене станет менее агрессивной и более предсказуемой, риски упадут, а вслед за ними и спрос на доллар как защитный ликвидный инструмент, что также должно негативно сказаться на его курсе, - считают эксперты. - Мы также полагаем, что снижение аппетита к металлу со стороны инвесторов должно быть уравновешено восстановлением ювелирной отрасли. В США, например, сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда продажи часов и ювелирных изделий демонстрировали рост г/г. Продажи в этом месяце увеличились на 13,7% г/г - это самый высокий показатель, как минимум, за последние пять лет".

Напомнили аналитики "Атона" и об огромном потенциале спроса со стороны центральных банков: "Только 4% международных резервов топ-десяти стран хранятся в золоте, что очень мало, поскольку общепринятое правило гласит, что золото должно составлять до 10% портфеля. Например, Россия хранит в золоте около 20%, а Германия и Италия - свыше 70%".

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