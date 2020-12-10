BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупка ADS Qiwi"

Инвестиционная идея о покупке ADS Qiwi от 1158 руб. за штуку досрочно закрывается, сообщается в комментарии BCS Express.

"Драйверы роста не реализовались. Новости о том, что ЦБ РФ по итогам проверки ограничил ряд операций Киви банка, негативны для отношения инвесторов к бумагам и создают неопределенность по поводу ближайших перспектив акций. В четверг бумаги компании на старте торгов опустились до уровня 950 руб.", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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