Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 -"Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,8-76,5 руб./$1 и на уровне 89,7-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта незначительно снизилась к доллару и евро на росте опасений относительно восстановления мирового спроса на энергоносители, а также на информации о росте масштабов пандемии в США и новых карантинных ограничениях. Факторами поддержки для рубля выступают оптимизм рынков относительно начала массовой вакцинации в ряде стран, а также новые программы стимулирования экономик США и ЕС", - отмечает Тузов.

После публикации данных о росте коммерческих запасов нефти в США котировки снижаются (запасы нефти в хранилищах выросли на 15,19 млн баррелей). Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent сократилась на 0,23% и составила 48,73 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI снизилась на 0,66% и составила 45,3 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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