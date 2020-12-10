.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно укрепление рубля до 73,3 руб./$1 в четверг, - Sberbank CIB
.
10 декабря 2020 года 09:59
Возможно укрепление рубля до 73,3 руб./$1 в четверг, - Sberbank CIB
Возможно укрепление рубля до 73,3 руб./$1 в четверг, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Российская валюта в четверг может получить поддержку, если ЕЦБ решит продлить программу количественного смягчения и повысить ее объём, что улучшит восприятие рисков. Возможно укрепление рубля до 73,3 руб./$1, предполагают эксперты Sberbank CIB. Евро в таких условиях может умеренно подешеветь - до $1,206. Утром четверга отмечается ухудшение спроса на рискованные активы. В этих условиях цена нефти марки Brent может снова проверить на прочность поддержку $48,4/барр., пробить её и двинуться к отметке $47,9/барр., считают аналитики Sberbank CIB. "Впрочем, дальнейшая коррекция будет ограничена, так как новости о выводе на рынок вакцин от коронавируса поддержат нефтяные котировки. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по процентным ставкам и данных из США по инфляции за ноябрь и по заявкам на пособие по безработице за неделю", - отмечают они. После аукционов Минфина в среду доходность длинных выпусков поднялась на 1-3 б.п. У 15-летних ОФЗ-26233 (июль 2035) она повысилась на 3 б.п. Доходность 10-летних гособлигаций США в среду выросла на 1 б.п., а утром четверга практически не изменилась. Аналитики Sberbank CIB ожидают, что доходность ОФЗ в четверг почти не изменится. Также в Sberbank CIB ожидают консолидации российского фондового рынка вблизи значений среды, при этом индекс Мосбиржи, по мнению экспертов инвестбанка, может обновить исторический максимум. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
10 декабря 2020 года 19:45
Москва. 10 декабря. Доллар и евро заметно усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно повышается к бивалютной корзине вслед за уверенно дорожающей нефтью. читать дальше
.10 декабря 2020 года 19:26
Рынок акций РФ ускорил рост на фоне ралли нефти, индекс МосБиржи обновил максимум, а РТС превысил 1400п
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ в четверг ускорил рост на фоне раллирующей нефти (Brent подскочила в район $51 за баррель, обновив пик с начала марта) в свете ожиданий вакцинирования населения в США и Европе в целях борьбы с коронавирусом COVID-19 и продления Европейским Центробанком программы стимулирования экономики. Индекс МосБиржи и акции "Норникеля" обновили исторические максимумы, индекс РТС превысил 1400 пунктов. читать дальше
.10 декабря 2020 года 19:12
Аналитики "Фридом Финанс" ожидают резкого охлаждения спроса в пятницу и снижения индекса Мосбиржи до 3200 пунктов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Серьезной поддержкой для российского рынка акций в четверг послужила нефть - цена Brent за сессию поднялась более чем на 3% и впервые с марта... читать дальше
.10 декабря 2020 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали нейтральную динамику на фоне противоречивых факторов
Москва. 10 декабря. Котировки российских еврооблигаций в четверг продемонстрировали нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 декабря 2020 года 18:37
Инвесткомпания "КИТ Финанс Брокер" на текущей неделе закрыла торговую идею "покупка акций Simon Property Group", открытую 11 августа 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров. Доходность составила +30-45% в долларах (цена открытия - $65-70, цена закрытия - $91-94), сообщается в... читать дальше
.10 декабря 2020 года 18:10
Sberbank CIB обновил топ низкорискованных российских корпоративных облигаций, добавив в него выпуски нескольких эмитентов, особенно привлекательных в нынешних условиях, говорится в комментарии инвестбанка. В топ-лист на покупку вошли облигации "НОВАТЭКа", "Совкомфлота", "Газпром нефти",... читать дальше
.10 декабря 2020 года 17:41
"Атон" представил топ-10 российских акций с привлекательными дивидендными историями, в который вошли бумаги "Сургутнефтегаза" ("префы"), "Юнипро", "ФСК ЕЭС", "Северстали", Glоbaltrans, "МТС", "Магнита", "РусГидро", "Норникеля" и Сбербанка ("префы"), отмечается в обзоре инвесткомпании. "Российские... читать дальше
.10 декабря 2020 года 17:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Fastly Inc. с целью $130" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 42,8%, стоп-приказ: $80, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На текущей неделе появилась новость о возможном поглощении... читать дальше
.10 декабря 2020 года 16:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 219 руб." с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 199,8 руб., потенциальная доходность: 9,6%, стоп-приказ: 189,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "В последние полтора месяца котировки акций большинства... читать дальше
.10 декабря 2020 года 15:57
Индекс РТС будет торговаться в диапазоне 1500-1600 пунктов к концу 2021 года, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Атон". Эксперты инвесткомпании считают, что в 2021 году российские индексы продолжат рост за счет восстановления мировой экономики на фоне ослабления карантинных мер во... читать дальше
.10 декабря 2020 года 15:28
Оптимизм рынка акций РФ усилится в случае обновления ценами на нефть пиков декабря - "Велес Капитал"
Оптимизм на рынке акций РФ до конца текущей недели может еще усилиться в случае обновления нефтяными котировками декабрьских пиков, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг стремились вверх, а рублевый индикатор обновил... читать дальше
.10 декабря 2020 года 15:00
Индекс S&P 500 в ходе торговой сессии в четверг протестирует уровень 3645 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 склонен к консолидации, при этом присутствует риск более глубокой коррекции. Торги накануне открылись на максимуме и закрылись ниже минимума... читать дальше
.10 декабря 2020 года 14:01
Листинг на Мосбирже может стать хорошим катализатором роста курсовой стоимости GDR "O'Кей", отмечается в комментарии Газпромбанка. "GDR Группы "О'Кей" допущены для торгов на Московской бирже с 14 декабря 2020 г. под тикером OKEY, и мы ожидаем, что локальный листинг позволит привлечь в акции... читать дальше
.10 декабря 2020 года 13:32
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3190-3240 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3190-3240 пунктов, поскольку негативный внешний фон будет способствовать продолжению снижения на российском фондовом рынке в ходе текущей сессии, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в... читать дальше
.10 декабря 2020 года 12:42
Возможен рост индекса S&P 500 до 4000 пунктов в I полугодии 2021 года при восстановлении мировой экономики, победе над коронавирусом и мягкой монетарной политике ФРС, говорится в комментарии BCS Express. "Уверенное V-образное восстановление инструмента привело котировки S&P 500 к февральским... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.