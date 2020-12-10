Индекс Мосбиржи снизится на открытии торгов в четверг - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи снизится на открытии торгов в четверг, отыгрывая слабую динамику западных рынков, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Российский рынок акций в среду вновь выглядел очень сильно. В моменте индекс Мосбиржи не дошел до исторического максимума лишь 0,41 пункта, и только ухудшение внешнего фона не позволило переписать рекордный уровень", - констатирует главный аналитик компании Алексей Антонов.

При этом он отмечает, что российский рынок акций, вероятно, в основном прирастает на новых деньгах, преимущественно западных. "Об этом говорит высокий спрос на любимые иностранными инвесторами бумаги - Сбербанк и "Норильский Никель". Сейчас к ним стоит добавить и акции самой "Московской биржи". Ждем, что и в четверг они будут выглядеть лучше рынка", - пишет Антонов.

Однако на открытии торговой сессии в четверг индекс Мосбиржи все-таки снизится, отыгрывая слабую динамику западных рынков вечером в среду, считает аналитик.

Нефть, по мнению эксперта "Алор Брокер", поддержит акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". "Но брать их на среднесрочную перспективу очень рискованно. Вряд ли они будут торговаться лучше рынка", - предупреждает аналитик.

"Рекомендуем искать идеи во втором эшелоне, который сильно отстал от роста основного рынка. Скорее всего, спрос инвесторов в ближайшие дни перекинется туда. Наиболее интересными и безопасными нам кажутся бумаги электроэнергетики", - указывает Антонов.

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