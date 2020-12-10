Внимание инвесторов на рынке акций РФ, вероятно, сместится в сторону акций второго эшелона - BCS Express

Фокус внимания инвесторов в ближайшей перспективе, вероятно, сместится с "голубых фишек" в сторону второго эшелона, который в последние недели отстал от общей рыночной динамики, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Например, отмечает он в комментарии инвесткомпании, накануне инвесторы уже проявили повышенный интерес к ритейлерам. Существенно лучше рынка торговались "Магнит" (+6,8%), X5 Retail (+3,4%), "Лента" (+2,9%). Устойчивость к внешнему негативу могут проявлять, по его мнению, и крупнейшие представители сектора электроэнергетики ("Интер РАО", "Юнипро", "ФСК ЕЭС", "РусГидро"), а также "МТС".

"По индексу Мосбиржи наверху в качестве целевых ориентиров ранее мы выделяли область 3225-3245 пунктов. В среду она была достигнута. Снизу каких-то важных технических поддержек нет вплоть до зоны 3065-3095 пунктов. Возможно, при спокойном внешнем фоне оставшиеся недели года индекс Мосбиржи как раз проведет в рамках обозначенных границ", - пишет Карпунин.

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