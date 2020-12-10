Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти

Москва. 10 декабря. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,7-73,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,82 руб./$1 (-4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,2 руб./EUR1 (-4,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,37 копейки к уровню закрытия среды, до 80,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,18 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 25,82 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дорожает к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти. Участники рынка при этом постепенно снижают активность в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Согласно консенсус-прогнозу аналитиков и экономистов, европейский регулятор, вероятно, продлит срок действия экстренной программы выкупа активов на полгода, до декабря 2021 года, и увеличит ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард и ряд ключевых представителей руководства регулятора, включая главного экономиста Филипа Лейна, ясно дали понять, что ЕЦБ намерен принять меры для поддержки экономики еврозоны. Центральным вопросом остается то, какими именно они будут, пишет MarketWatch.

Эксперты не ожидают от регулятора корректировки ставок, но полагают, что Лагард пообещает, что центробанк продолжит оказывать поддержку экономике в условиях беспрецедентного кризиса.

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются, несмотря на данные Минэнерго США, которые накануне показали максимальный с апреля недельный рост запасов нефти в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг увеличилась на 0,08% - до $48,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,13% - до $45,58 за баррель.

Накануне нефтяные цены слабо изменились, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США. Как сообщило в среду Минэнерго страны, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, S&P Global Platts - на 700 тыс. баррелей.

Недельный рост запасов нефти в США стал максимальным с недели, завершившейся 10 апреля, когда Минэнерго зафиксировало их увеличение на 19,2 млн баррелей, отмечает MarketWatch.