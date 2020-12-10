10 декабря 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: рост акций сменяется консолидацией
По мнению аналитиков, в четверг не ожидается значимых событий, способных существенно повлиять на динамику котировок российских акций. Эксперты расчитывают на открытие индекса Мосбиржи с умеренным снижением и рекомендуют присмотреться к акциям "второго эшелона".
BCS Express (Василий Карпунин): "Фокус внимания инвесторов в ближайшей перспективе, вероятно, сместится с "голубых фишек" в сторону "второго эшелона", который в последние недели отстал от общей рыночной динамики. Например, накануне инвесторы уже проявили повышенный интерес к ритейлерам. Существенно лучше рынка торговались "Магнит", X5 Retail, "Лента". Устойчивость к внешнему негативу могут проявлять и крупнейшие представители сектора электроэнергетики ("Интер РАО", "Юнипро", "ФСК ЕЭС", "РусГидро"), а также "МТС". По индексу Мосбиржи наверху в качестве целевых ориентиров ранее мы выделяли область 3225-3245 пунктов. В среду она была достигнута. Снизу каких-то важных технических поддержек нет вплоть до зоны 3065-3095 пунктов. Возможно, при спокойном внешнем фоне оставшиеся недели года индекс Мосбиржи как раз проведет в рамках обозначенных границ" .
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "На открытии Индекс Мосбиржи снизится, отыгрывая слабую динамику западных коллег в среду вечером. Сегодня американские фьючерсы торгуются около нуля, но есть надежда на их рост в течение дня. На эти мысли наводит восстановление пары евро-доллар, которая вчера ушла под отметку 1,21, а сегодня вновь пытается ее пробить снизу вверх. Не исключено, что нефть попробует протестировать отметку 50 долларов за баррель, но пока поводов для закрепления выше мы не видим. Дорогая нефть поддержит акции "Роснефти" и "Лукойла". Но брать их на среднесрочную перспективу очень рискованно. Вряд ли они будут торговаться лучше рынка. Рекомендуем искать идеи во "втором эшелоне", который сильно отстал от роста основного рынка. Скорее всего, спрос инвесторов в ближайшие дни перекинется туда. Наиболее интересными и безопасными нам кажутся бумаги электроэнергетики".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3200-3220 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3190, 3180 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3230, 3240 п. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Рост сменяется консолидацией. У инвесторов отсутствуют тревожные настроения, но нет и драйверов роста или коррекции. Заболеваемость COVID-19 в мире остается высокой. Новость о том, что во многих странах границы для туристов, возможно, останутся закрытыми еще три квартала, остановили повышение котировок Аэрофлота (-0,94%). Усиливается интерес к инструментам с фиксированной доходностью. Российский рынок, скорее всего, повторит динамику внешних площадок, которая до конца недели, видимо, останется боковой. Значимых событий в фокусе нет, поэтому российский рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3200-3250 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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