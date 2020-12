Brent - $49,08 за баррель

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду на фоне распродаж акций технологических компаний.

При этом ранее в ходе торгов индикаторы Dow Jones и S&P 500 достигали внутридневных максимумов.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. Предложение, представленное министром финансов Стивеном Мнучиным спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сигнализирует о том, что администрация Трампа готова возобновить переговоры и заключить соглашение, пишет газета Financial Times.

Переговоры о новом пакете стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса, застопорились до президентских выборов и возобновились лишь на прошлой неделе, когда группа сенаторов от обеих партий представила свой план стоимостью $908 млрд.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на рекордно высоком уровне - более 200 тыс. человек в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных в стране с начала пандемии случаев превысило 15 млн.

Количество открытых вакансий в США в октябре выросло на 158 тыс. и составило 6,652 млн, свидетельствуют опубликованный в среду отчет министерства труда (JOLTS). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 6,3 млн, по данным Trading Economics. Однако число вакансий продолжает оставаться ниже показателя, зафиксированного в начале текущего года (до начала пандемии COVID-19) и составлявшего порядка 7 млн.

В среду заметно подешевели бумаги технологических компаний: Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,3%.

Рыночная стоимость Facebook Inc. (SPB: FB) снизилась на 1,9%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров штатов подали иск против компании, обвинив ее в ограничении конкуренции путем покупки молодых технологических компаний, которые могли стать конкурентами ее социальной сети, пишет The Wall Street Journal. К таким приобретениям Facebook, в частности, относятся WhatsApp и Instagram.

Бумаги Campbell Soup Co. (SPB: CPB) снизились в цене на 2%, хотя производитель продуктов питания по итогам первого квартала 2021 финансового года отчитался о скорректированной прибыли в $1,02 на акцию, что на $0,11 больше показателя, ожидавшегося аналитиками. Выручка компании также превысила прогнозы.

Котировки акций United Natural Foods Inc. упали на 14,3%. Американский дистрибьютор натуральных и органических продуктов питания в минувшем квартале увеличил скорректированную прибыль до $0,51 с $0,04 на акцию при прогнозе на уровне $0,74 на акцию.

Капитализация Lowe's Cos. (SPB: LOW) подскочила на 5,9%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, объявила о программе обратного выкупа акций объемом $15 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 105,7 пункта (0,35%) и составил 30068,81 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 29,43 пункта (0,79%) - до 3672,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 243,82 пункта (1,94%) и составил 12338,95 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются вслед за аналогичной динамикой на американском рынке, которая была обусловлена падением котировок акций технологических компаний.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают также неопределенности, связанные с Brexit и новым пакетом экономических стимулов в США, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 МСК снизился на 0,1%.

В число лидеров падения котировок входят акции производителя компонентов для электроники Taiyo Yuden Co. Ltd. (-4,7%), выпускающей кондиционеры Daikin Industries Ltd. (-3,8%), страховщика Dai-ichi Life Holdings Inc. (-3,6%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony опустилась на 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,9%, автопроизводителя Nissan Motor - на 1,8%.

Между тем цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group взлетела на 10,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:09 МСК уменьшился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,6%.

Азиатский банк развития прогнозирует рост ВВП КНР в 2020 году на 2,1% по сравнению с ранее ожидавшимися 1,8%. В целом развивающиеся страны Азии в этом году зафиксируют снижение экономики на 0,4%, в то время как прежде предполагалось падение на 0,7%, сообщил АБР в четверг.

Котировки акций производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. и AAC Technologies Holdings Inc. в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже падают на 3,5% и 3,3% соответственно.

Кроме того, теряют в стоимости бумаги нефтепроизводителя CNOOC (-2,7%).

Акции производителя электроники Xiaomi Corp. дешевеют на 0,6%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1%, онлайн-ритейлера Alibaba Group - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:58 МСК уменьшился на 0,35%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,67%, снизившись впервые за восемь сессий.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются, несмотря на данные Минэнерго США, которые накануне показали максимальный с апреля недельный рост запасов нефти в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК в четверг составляет $49,08 за баррель, что на $0,22 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,02 (0,04%) - до $48,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,76 за баррель, что на $0,24 (0,53%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы уменьшились в цене на $0,08 (0,2%) - до $45,52 за баррель.

Накануне нефтяные цены слабо изменились, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США. Как сообщило в среду Минэнерго страны, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, S&P Global Platts - на 700 тыс. баррелей.

Недельный рост запасов нефти в США стал максимальным с недели, завершившейся 10 апреля, когда Минэнерго зафиксировало их увеличение на 19,2 млн баррелей, отмечает MarketWatch.

Рыночные аналитики отмечают, что устойчивость нефтяных цен связана с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса. В четверг Управление по санитарному надзору США (FDA) планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от COVID-19.

"Нефтяные цены сопротивляются значительному падению, которое при иных обстоятельствах должно было случиться на таких данных EIA (управления энергетической информации Минэнерго США - ИФ)", - заявила S&P Global Platts глава Vanda Insights Вандана Хари.

По ее словам, "оптимизм по поводу вакцины получил настолько большой импульс, что он пересиливает многие пессимистичные сигналы", включая ухудшение эпидемиологической ситуации и отсутствие новых экономических стимулов в США.

Помимо этого, некоторые аналитики считают, что поддержку нефтяным ценам в четверг также могут оказывать новости о взрывах на двух нефтяных скважинах на месторождении Хаббаз в Ираке, пишет S&P Global Platts.