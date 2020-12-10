Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду на фоне распродаж акций технологических компаний. При этом ранее в ходе торгов индикаторы Dow Jones и S&P 500 достигали внутридневных максимумов. Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. Предложение, представленное министром финансов Стивеном Мнучиным спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сигнализирует о том, что администрация Трампа готова возобновить переговоры и заключить соглашение.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на рекордно высоком уровне - более 200 тыс. человек в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных в стране с начала пандемии случаев превысило 15 млн.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются вслед за аналогичной динамикой на американском рынке, которая была обусловлена падением котировок акций технологических компаний. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают также неопределенности, связанные с Brexit и новым пакетом экономических стимулов в США. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,16%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:09 МСК уменьшился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:58 МСК уменьшился на 0,35%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 0,67%, снизившись впервые за восемь сессий.

В свою очередь цены на нефть в четверг плавно повышаются, несмотря на данные Минэнерго США, которые накануне показали максимальный с апреля недельный рост запасов нефти в стране. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $48,95 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,04% - до $48,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $45,67 за баррель, что на 0,33% выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы уменьшились в цене на 0,2% - до $45,52 за баррель.

Накануне нефтяные цены слабо изменились, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США. Как сообщило в среду Минэнерго страны, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, S&P Global Platts - на 700 тыс. баррелей. Недельный рост запасов нефти в США стал максимальным с недели, завершившейся 10 апреля. Аналитики отмечают, что устойчивость нефтяных цен связана с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса. В четверг Управление по санитарному надзору США (FDA) планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от COVID-19.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 10,426 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,102 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 декабря вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 716,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,41%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,25%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-08" (-0,29%), "МТС-001P-13" (-0,28%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей по ставке 6,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,66% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 4 декабря.

ФПК "Гарант-инвест" полностью разместила 2-летние серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США. Облигации размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 16 млрд 540,117 млн рублей на уровне 6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,14% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска при ожидаемом темпе досрочных погашений - около 2,6 года. Выпуск гасится в конце декабря 2049 года. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 7 декабря до 15:00 МСК 8 декабря. Предварительная дата техразмещения - 10 декабря.

Кроме того, ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 11 декабря планирует начать размещение облигаций объемом 5 млрд 825,188 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,05% годовых. Дата погашения выпуска - 28 октября 2045 года. Выпуск размещается в рамках программы облигаций эмитента серии 001P объемом до 7 трлн рублей. Сама программа бессрочная, облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 50 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом 15 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,99% годовых. Сбор заявок прошел 8 декабря. Техразмещение запланировано на 11 декабря.

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV)) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей на уровне 6,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,66% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет выплачено в даты погашения 7-11-го купонов, еще 25% в дату погашения 12-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей на уровне 6,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,61% годовых. Купоны квартальные. Объем размещения был увеличен с "не менее" 3 млрд до 4 млрд рублей. Сбор заявок прошел 9 декабря. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

МСП банк установил ставку 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии С01 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5,5 года в размере 8,68% годовых. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ГК "Пионер" 17-18 декабря будет принимать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом до 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-10,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,84-10,38% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 11-15-го купонов и 17,5% в дату окончания 16-го купона. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

Роснано установило ставку 4-16-го купонов облигаций серии БО-002Р-04 на уровне 6,75% годовых. Выпуск сроком обращения 4 года и объемом 6,5 млрд рублей был размещен в марте текущего года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 8,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 76 дней, 2-16-й купонные периоды - квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 декабря.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 19-го купона облигаций 3-й серии в размере 4,5% годовых. Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент установил ставку 1-го купона в размере 10,3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения займа - 10 лет.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило в рамках оферты 6,3 млн облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала и приняло решение погасить их досрочно. Досрочное погашение состоится 10 декабря. Компания выставила несколько оферт по выпуску. Следующие оферты пройдут 14-го (в объеме до 1 млн 489,024 облигаций), 18-го (в объеме до 552,344 тыс. облигаций), 22-го (в объеме до 512,190 тыс. облигаций) и 23-го (в объеме до 512,190 тыс. облигаций) декабря. Цена приобретения во все даты - 100% от номинала. Компания разместила 7-летние облигации объемом 48,66 млрд рублей в феврале текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) включила все выпуски облигаций ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Данное событие затрагивает интересы владельцев облигаций, в отношении которых действует представитель владельцев облигаций - "Алор +". Ранее обе компании допустили ряд техдефолтов по облигациям. В частности, "Концессии теплоснабжения" сообщила о техническом дефолте по выплате 1-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 186 млн рублей. Ранее также были допущены техдефолты по облигациям эмитента 2-й серии, а кроме того, по бондам "Концессий водоснабжения" 1-й и 5-й серий. В качестве причины неисполнения обязательств во всех случаях указано "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".