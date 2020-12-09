Рынок акций РФ приблизился к пику по индексу Мосбиржи, но рост сдержала упавшая нефть на данных Минэнерго США

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ в среду возобновил подъем вслед за мировыми площадками на надеждах на новые экономические стимулы в США и внедрение вакцин от коронавируса; индекс Мосбиржи подошел вплотную к историческому максимуму от 20 января (3226,89 пункта), но обновить его не смог из-за просевшей вечером нефти на статистике Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3211,66 пункта (+1%, максимум дня - 3226,48 пункта), индекс РТС - 1372,47 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,7%.

Доллар подрос до 73,72 рубля (+0,21 рубля), золото просело до $1850,2 за тройскую унцию (-1,3%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+6,7%), АДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+6,2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Московской биржи" (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Как отмечает главный инвестиционный стратег компании "Открытие брокер" Константин Бушуев, рынок акций РФ в среду поднялся вплотную к историческому максимуму по индексу МосБиржи на фоне новых рекордов на рынке США (S&P 500 обновил пик). Благодаря среднесрочному укреплению курса рубля опять лучше других выглядели сектора финансов и ритейла.

НМТП (-0,1%) показал падение выручки за 9 месяцев 2020 года до $481,5 млн по сравнению с $665,5 млн годом ранее. EBITDA за 9 месяцев составила $327,7 млн по сравнению с $500,8 млн годом ранее. Онлайн-ритейлер Ozon (MOEX: OZON) отчитался о полном использовании опциона на размещение дополнительно 4,95 млн ADS с суммарным чистым привлечением $1,2 млрд.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ожидает инфляцию по итогам 2020 года около 4,5%. Позитивными факторами для рубля остаются относительно сильные цены на нефть, месяц притока средств внешних инвесторов на фондовой рынок, а также декабрьский позитивный сюрприз по объемам интервенций на валютном рынке от Минфина. Осеннее-зимнее "окно возможностей" на рынке размещений рублевых облигаций близко к закрытию, далее уже можно постепенно прогнозировать предновогодний спад размещений.

Нефть подорожала после компромисса ОПЕК+ в отношении добычи, который был достигнут в конце прошлой недели. По оценке Минэнерго США (EIA), добыча нефти в США в 2020 году снизится на 910 тыс. б/с, тогда как ранее ожидалось снижение на 860 тыс. б/с. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти как минимум до конца 2021 года. Впрочем, форвардная кривая нефти Brent уже перешла к плоскому положению, что может говорить о весьма ограниченном локальном потенциале роста цен на нефть.

Долгосрочно погружение всей кривой госдолга США в реально отрицательную область может быть сильным негативным фактором для курса доллара. Кроме того, счет текущих операций США вновь начал более активно погружаться в область дефицита. Ожидания принятия второго пакета помощи американской экономике остаются одним из драйверов рынков, но в реальности есть высокий риск его принятия не ранее января. Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на $740 млрд с санкциями против "Северного потока 2".

Рынок США продолжает медленное движение вверх по "стене страха" в ожидании квартальных экспираций, традиционного рождественского "ралли" и крупных декабрьских IPO (уже в четверг на IPO выходит Airbnb). В четверг состоится заседание ЕЦБ, которое откроет неделю заседаний крупнейших центральных банков развитых стран, которая завершится 18 декабря заседанием Банка России. После квартальных экспираций можно будет ожидать падения торговой активности на рынках, которая в полной мере может вернуться ближе к 15 января, когда будет стартовать сезон отчетов американских компаний, напоминает Бушуев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, поддержку нефти оказал пересмотр EIA прогноза по американской добыче нефти в 2020 году в сторону снижения. Актуальный прогноз предполагает падение на 0,91 млн б/с против предыдущей оценки 0,86 млн б/с. В следующем году ожидается снижение производства на 0,24 млн б/с, что чуть меньше предыдущего прогноза 0,29 млн б/с. Прогнозная цена на Brent в 2021 году составляет $49 за баррель. Котировки ожидаются на уровне $47 в I квартале и постепенно вырастут до $50 за баррель к IV кварталу. По сравнению с предыдущим прогнозом оценка I квартала была увеличена на $5, а оценка IV квартала - на $1.

В среду цена Brent делала попытки выйти вверх из коридора $48,5-49 за баррель, что подчеркивает оптимистичный взгляд участников на перспективы рынка. Между тем, на краткосрочном горизонте потенциал для коррекции остается. При ухудшении информационного фона возможен спуск к $47 за баррель, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс МосБиржи достиг годового максимума, но сделано это было ценой перекупленности на дневных графиках. После перекупленности может наступить коррекция, которая может быть в форме снижения или боковика. В целом ситуация складывается не в пользу глубокой коррекции, поскольку мировые рынки остаются оптимистичными.

Американские законодатели продолжают переговоры о новом соглашении по стимулированию, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19. Цены на нефть сейчас относительно высокие, и многие аналитики прогнозируют дальнейший рост. Например, аналитики BofA предполагают, что нефть марки Brent достигнет отметки $60 за баррель где-то в первой половине 2021 года. Пока же на графике нефти Brent сопротивление находится на уровне $52 за баррель, считает Верников.

Аналитики также стали повышать прогнозы по экономике. Так, аналитики Goldman Sachs повысили оценку роста ВВП США в четвертом квартале до 5% по сравнению с предыдущим ожиданием роста на 3,2%. Аналитики Goldman Sachs считают, что экономический спад в 2020 году стал результатом кризиса в области здравоохранения, негативное влияние которого на объем производства было огромным и быстрым. Но при этом это негативное влияние можно быстро исправить. Некоторые сектора, например, производства автомобилей, научились продолжать производство даже в текущих условиях. Другие сектора пока остаются в депрессивном состоянии, например, путешествий и развлечений, но резко вырастут, когда вакцинация против COVID-19 станет массовой. Аналитики Credit Suisse считают, что санкций США в адрес РФ можно в ближайшее время не ожидать, с чем можно согласиться, считает Верников.

Коррекция к росту как всегда может начаться внезапно. Техническая поддержка на графике индекса МосБиржи находится на 3105 пунктах, считает представитель "Универ-Капитала".

В США во вторник индексы выросли на 0,3-0,5%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,5%) обновили рекордные максимумы. Позитивные новости о вакцине от коронавируса отодвинули на задний план обеспокоенность инвесторов по поводу рекордного числа госпитализированных с COVID-19 в США и затянувшихся переговоров по новым бюджетным стимулам, отмечает MarketWatch.

Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам. На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.

В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), в Европе после дневного роста наметилась коррекция (индекс CAC 40 просел на 0,1%, FTSE, DAX растут на 0,3-0,7%) и стабилизировались биржи в США (индекс S&P 500 теряет 0,03%).

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США оказались резко негативными, что нивелировало весь дневной рост котировок нефти. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15,19 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,7-1 млн баррелей. Также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов. Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня суточной давности.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $48,58 за баррель (-0,5% и -0,1% во вторник), январская цена WTI - $45,11 за баррель (-1,1% и -0,4% накануне).

Вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ с членами правительства в среду сообщил, что страны, не входящие в ОПЕК+ (Канада, Норвегия, Бразилия и другие) с учетом восстановления рынка и увеличения цены начали активизироваться относительно инвестиций и добычи.

По его словам, мировой спрос на нефть относительно пандемических минимумов восстановился на 15-17 млн б/с, тогда как в апреле падение спроса составляло 22-25 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+7,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,4%), АДР Ozon (+4,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-10%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-6%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,15 млрд рублей (из них 18,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,76 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,19 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").