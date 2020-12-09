Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни

Москва. 9 декабря. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь в рамках фиксации прибыли после активного роста несколько дней подряд.

Курс доллара США составил 73,72 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,09 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,4 копейки - до 80,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно снижаться к доллару и евро на вечерних торгах, корректируясь вниз в рамках фиксации прибыли после роста в течение нескольких торговых сессий подряд, а также на фоне дешевеющей нефти. Тем не менее, оптимизм инвесторов продолжают поддерживать новости о вакцинах от коронавируса COVID-19, а также надежды на принятие новой программы стимулирования экономики США.

Великобритания во вторник стала первой западной страной, где началось массовое применение вакцины производства Pfizer и BioNTech. Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение этой вакцины в США. FDA в четверг планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на рекордно высоком уровне - более 200 тыс. человек в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных в стране с начала пандемии случаев превысило 15 млн.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что в России также стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. "По поручению президента РФ в стране началась масштабная вакцинация, к этому все готово", - сказала Попова в эфире одной из радиостанций во вторник. Любая вакцина от коронавируса должна давать иммунитет на полгода, пояснила Попова.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. Предложение, представленное министром финансов Стивеном Мнучиным спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сигнализирует о том, что администрация Трампа готова возобновить переговоры и заключить соглашение, пишет газета Financial Times.

Переговоры о новом пакете стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса, застопорились до президентских выборов и возобновились лишь на прошлой неделе, когда группа сенаторов от обеих партий представила свой план стоимостью $908 млрд.

Помимо этого, Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Инвесторы ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут оглашены в четверг. Прогнозируется, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Заседание ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, состоится на следующей неделе, в пятницу, 18 декабря. Совет директоров ЦБ на очередном заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря рассмотрит все факторы, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV.

Слабый спрос и темпы восстановления экономики, создающие дезинфляционное давление, предоставляют Банку России пространство для дополнительного снижения ставки, но ситуация характеризуется неопределенностью и зависит от многих факторов, подчеркнула Набиуллина.

Банк России, снизивший ключевую ставку с середины 2019 года на 350 базисных пунктов, видит влияние этих решений на экономику и ожидает, что оно продолжится еще и в 2021 году. ЦБ предстоит оценить и эти эффекты, отметила также глава Банка России.

Она добавила, что цикл смягчения ДКП уже близок к своей нижней точке. Тем не менее, ЦБ, опустивший ставку до исторического минимума в 4,25%, ожидает, что в 2021 году денежно-кредитная политика останется мягкой и будет поддерживать экономику.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, рынки остаются в приподнятом настроении, так как опасения, что переговоры по бюджетным стимулам в США вновь забуксуют, развеялись после того, как министр финансов Стивен Мнучин представил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси новый план помощи на $916 млрд, который является консолидированным предложением республиканцев обеих палат Конгресса и Белого дома. "Также поддержку рынкам продолжают оказывать укрепляющиеся ожидания скорой победы над коронавирусом благодаря вакцинации. На этом фоне позитив на рынках сохраняется, растут американские и европейские индексы акций, индекс доллара продолжает снижаться. Волна позитива в рисковых активах поддержала и рубль, который в среду утром после шести сессий укрепления подряд был лидером недели среди других валют развивающихся стран. Но во второй половине дня курс скорректировался вместе с нефтяными котировками и стабилизировался вблизи 73,5 руб./$1. Внешний фон остается благоприятным, но фиксирование прибыли может подтолкнуть рубль к небольшой коррекции к концу недели. При этом у рубля есть все возможности закончить этот год на мажорной ноте", - подчеркивает Кадулин.

"В первой половине дня рубль продолжал укрепление, начатое, по сути, еще неделю назад. Пара "доллар-рубль" предпринимала попытки закрепиться ниже 73,2 руб./$1, однако, не сумев этого добиться, скорректировалась вверх. Постепенно российская валюта растеряла все утреннее преимущество и ушла в минус. Во второй половине дня пара "доллар-рубль" тестировала отметку в 73,8 руб./$1, пытаясь таким образом обновить максимум предыдущего дня. Примечательно, что к концу дня рубль находился в небольшом минусе единственным среди своих основных коллег по рынкам EM. Так, валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики торговались в положительной зоне. В результате отечественная валюта заметно ухудшила свой недельный результат и уступила лидерство по росту валютам Бразилии и ЮАР, прибавившим за последнюю неделю более 2%", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду уменьшилась на 0,23% - до $48,73 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,66% - до $45,3 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,22 млн баррелей, дистиллятов - на 5,22 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Ранее в ходе торгов нефтяные цены повышались на оптимизме по поводу вакцины от COVID-19. Великобритания во вторник стала первой западной страной, где началось массовое применение вакцины производства Pfizer и BioNTech.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 декабря на 35,61 копейки, до 73,3057 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,26 копейки, до 88,9418 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в среду на 3,06 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,4319 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 13,35 копейки и составил 73,5064 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 230,537 млн, из которых $630,059 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 600,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся всего на 0,72 копейки, до 88,9833 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 16,28 копейки и составил 89,0762 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR438,871 млн, из которых EUR156,019 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR282,852 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 13 базисных пунктов - до 4,37% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 4,74%, 4,97% и 4,9% годовых соответственно.