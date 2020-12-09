Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 9 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне разнонаправленных как внешних, так и внутренних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 0,5 базисного пункта по отношению к закрытию 8 декабря и составила 116,32% от номинала, что соответствует доходности 1,66% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,8 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,76% от номинала, что соответствует доходности 0,105% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 155,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 15 базисных пунктов - до 142,26% от номинала (доходность снизилась почти 1 базисный пункт и составила 3,235% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 137,18% от номинала (доходность снизилась также почти на 1 пункт и составила 3,205% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 115,47% от номинала, что соответствует доходности 1,765% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), евробонды с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта, до 109,875% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 1,23% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 6 базисных пунктов, подорожав до 136,19% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 113,98% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 1,96% годовых).

"Несмотря на приближающийся конец года, традиционного снижения деловой активности в секторе российских еврооблигаций пока не наблюдается. Вместе с тем присутствующая активность инвесторов не приводит к какому-либо значимому движению котировок суверенных евробондов РФ. Активность покупателей в настоящее время сдерживают ожидания того, что по мере выхода из коронавирусной пандемии на мировых рынках должна произойти нормализация процентных ставок, то есть доходность US Treasuries может подрасти в среднесрочной перспективе на 0,2-0,5 процентного пункта. Таким образом, эти опасения компенсируют сейчас общемировой позитив в отношении рисковых активов, что в итоге выражается в боковой динамике котировок российских еврооблигаций, так как на рынке постоянно присутствуют как покупатели, так и продавцы, и их ценовые предпочтения практически совпадают", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.