Индустрия Cyber security имеет устойчивый растущий тренд на следующие 10 лет - BCS Express

Индустрия Cyber security имеет устойчивый растущий тренд на следующие 10 лет за счет роста цифровой экономики, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Андрея Мамонтова.

"Распространение COVID-19 в 2020г вынудило многие компании отправить сотрудников работать дистанционно. Этот подход увеличил спрос на программное обеспечение для компьютерной безопасности, поддерживающее защищенную работу компьютеров. Индустрия Cyber security получила новый приток клиентов и расширение заказов с действующей базы", - отмечает аналитик инвесткомпании.

По данным Australian Cyber Security Growth Network, мировой рынок кибербезопасности оценивается в 2020 г. на $173 млрд к 2026 г. прогнозируется рост до $270 млрд. За этот период рост индустрии составит 56%, расходы на кибербезопасность будут увеличиваться в среднем на 9,3% в год.

Индустрия Cyber security за два года обогнала S&P 500 на 39%. Она является представителем акций роста и подойдет для добавления в портфели growth. "Спрос на ПО с защитой от вирусов и кибератак увеличится по мере дальнейшего перехода бизнеса в онлайн, включая расширение рынка интернет вещей. За счет роста цифровой экономики индустрия Cyber security имеет устойчивый растущий тренд на следующие 10 лет", - полагает Мамонтов.

Эксперт анализирует три компании индустрии Cyber security с растущими показателями выручки, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже: Check Point Software Technologies, СrowdStrike Holdings, Zscaler.

Check Point Software Technologies является ведущим поставщиком решений по кибербезопасности для правительств и коммерческих предприятий по всему миру. Ее продукты обеспечивают защиту клиентов от кибератак 5-го поколения с высоким показателем обнаружения программ-вымогателей, вирусов.

Архитектура Infinity Total Protection защищает корпоративные облака, сеть и информацию, хранящуюся на мобильных устройствах. В клиентском портфеле более 100 тыс. организаций.

"Последний квартальный отчет лучше ожиданий: выручка не-GAAP выросла на 3,6% по отношению к 2019 г. EPS выше прогноза на 7%. Чистая прибыль увеличилась на 6,9% по отношению с предыдущим годом.Компания увеличила расходы на обновление решений сетевой безопасности, чтобы справляться с массовым переходом пользователей на удаленный режим работы. Акции скорректировались от максимумов на 14%. Считаю снижение возможностью для формирования долгосрочных покупок. Диапазон таргетов аналитиков на 12 месяцев: $129-147, что на 5-19% выше текущей цены. Рыночная капитализация: $17 млрд", - отмечает Мамонтов.

Check Point Software Technologies Ltd. относится к индустрии Software - Infrastructure. Предлагает 11 облачных модулей на своей платформе Falcon в рамках модели "программное обеспечение как услуга" на основе подписки. Предоставляет услуги по защите конечных точек, анализа угроз и отражения кибератак. Крупными клиентами являются: Sony, Amazon Web Service, Sega, Berkshre Bank, Swarovski.

По мнению эксперта BCS Express, на данный момент акции компании перегреты. "Диапазон таргетов аналитиков на 12 месяцев: $150-155, что на 12-18% ниже текущей цены. Бумагам нужно скорректироваться, разрядить фундаментальные мультипликаторы, и после этого можно присмотреться к покупкам. Рыночная капитализация: $21 млрд", - подчеркивает Мамонтов.

Zscaler Inc. занимается обеспечением облачной и интернет безопасности, контролирует активность пользователей в интернете, мобильных устройствах, а также антивирусными решениями. Zscaler предоставляет безопасный доступ к управляемым приложениям.

"Последний квартальный отчет лучше ожиданий: выручка выросла на 52,3% по отношению к 2019 г. EPS выше прогноза на 75%. Из минусов Zscaler все еще генерирует отрицательную прибыль и, согласно прогнозам, компания останется убыточной в следующие три года. Как и у СrowdStrike, ожидается рост выручки в ближайшие годы, но локально акции перегреты. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $147, что на 20% ниже текущей цены. Рыночная капитализация: $24 млрд", - отмечает аналитик BCS Express.

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