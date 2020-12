Sberbank CIB представил топ-10 иностранных компаний на Мосбирже

Топ-10иностранных акций Рыночная цена Потенц. рост на 12 мес. Дивид. доходностьна 12 мес. Activision Blizzard 6131 руб. 16,0% 0,5% Adobe Inc. 36307 руб. 11,1% - Alibaba Group Holding Ltd. 19506 руб. 28,9% - Amazon.com Inc. 232914 руб. 20,0% - Exxon Mobil 3096 руб. 7,4% 8,2% Facebook Inc. 20775 руб. 14,4% - McDonald's Corp. 15276 руб. 14,2% 2,5% Microsoft Corp. 15835 руб. 12,2% 1,0% Newmont Corp. 4509 руб. 24,7% 2,6% Salesforce.com Inc. 16703 руб. 19,8% -

Activision Blizzard, Adobe Inc., Alibaba Group Holding Ltd., Amazon.com Inc., Exxon Mobil, Facebook Inc., McDonald's Corp., Microsoft Corp., Newmont Corp. и Salesforce.com Inc. вошли в топ-10 акций иностранных компаний, акции которых торгуются на Московской бирже, говорится в комментарии Sberbank CIB. Activision Blizzard смогла извлечь выгоду из коронавирусных ограничений, рынок видеоигр в США в 2020 году обновил рекордные значения. В ближайшие годы Activision Blizzard выпустит новые видеоигры, продажи которых могут побить рекорды этого года, предполагают аналитики. Adobe постоянно модернизирует программное обеспечение, использует новые каналы продаж (соцсети и мобильные устройства) и выигрывает от усиления интереса корпоративных клиентов к электронному документообороту. Alibaba установила рекорд продаж в День холостяков, который отмечается в Китае 11 ноября. К 2036 году количество пользователей Alibaba должно увеличиться с 1 млрд до 2 млрд человек, что составляет четверть населения планеты. Alibaba продолжает демонстрировать темпы роста выручки более 30% в год, генерируя прибыль для акционеров, обращают внимание в Sberbank CIB. Amazon - крупнейший в мире представить рынка электронной коммерции. Компания продолжает наращивать долю на рынке и активно развивает направление облачных технологий, которое приносит 12% выручки и является самым маржинальным сегментом бизнеса, указывают эксперты инвестбанка. Онлайн-продажи позволили компании получить рекордную выручку в 2020 году. Восстановление баланса на нефтяном рынке окажет поддержку операционным параметрам Exxon Mobil, считают в Sberbank CIB. Для стабилизации денежных потоков компания значительно сократила инвестиции в сланцевые месторождения и может временно снизить дивидендные выплаты. Тем не менее, текущая индикативная дивидендная доходность Exxon Mobil составляет 8,5%. Несмотря на пандемию коронавируса, Facebook удалось сохранить и даже увеличить доходы от рекламы. В 4К20 Facebook может получить рекордный объём выручки от рекламы в расчете на одного пользователя, отмечают эксперты Sberbank CIB. Facebook стремится расширить присутствие в сфере онлайн-коммерции, развивая проекты Facebook Pay и Instagram Shopping. McDonald's - одна из наиболее привлекательных компаний с точки зрения стабильности выплат, повышающая дивиденды на протяжении 45 лет, констатируют в Sberbank CIB. На фоне роста спроса на доставку еды стратегия компании предусматривает открытие фабрик-кухонь, ориентированных только на доставку, и развитие сегмента "МакАвто". Microsoft является одной из наиболее перспективных высокотехнологичных компаний, которая может извлечь значительную выгоду из растущего спроса на услуги облачного сервиса и кибербезопасности. Даже при текущих ценах на золото Newmont Goldcorp Corporation поддерживает достаточно высокий уровень рентабельности, обращают внимание аналитики Sberbank CIB. При этом ожидаемое восстановление экономики США на фоне новых стимулирующих мер и ослабления доллара будет способствовать росту цен на золото. Компания намерена сократить себестоимость добычи золота на 15-20% к 2024 году. Salesforce - лидер по темпам роста среди пяти ведущих производителей ПО. Компания продолжит укреплять свое лидирующее положение на рынке CRM, считают эксперты Sberbank CIB: сейчас ее доля составляет 20%, а у ближайших конкурентов Oracle и SAP - соответственно 5,3% и 4,8%. Объём целевого рынка компании будет расти ежегодно на 14% до 2024 года и достигнет $176 млрд.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.