Рубль демонстрирует нежелание активно укрепляться вслед за ростом других рисковых активов - BCS Express

Рубль в среду продолжает демонстрировать нежелание активно укрепляться вслед за ростом других рисковых активов, говорится в комментарии BCS Express.

"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль испытал кратковременное снижение, после чего ненадолго возобновил рост, приблизившись к установленным вчера четырехмесячным вершинам", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин.

Оптимизм на мировых рынках поддерживается, по мнению аналитика, ожиданиями консенсуса по новому пакету фискальных стимулов в США. Вчера вечером администрация Трампа внесла очередное предложение на сумму $916 млрд после того, как законодатели-демократы Конгресса отклонили предыдущее. Также инвесторы возлагают большие надежды на старт массовой вакцинации, начало которой накануне положила Великобритания. Если данный процесс будет проходить масштабно, беспрепятственно и эффективно, это поспособствует скорейшему избавлению экономики от давления со стороны пандемии, полагает Бабин.

"Несмотря на хороший рост глобальных площадок и нефти, рубль после восходящего импульса перешел к снижению, ускорив его на фоне отката нефтяных цен от новой дневной вершины. Таким образом, рубль продолжает демонстрировать относительную слабость и нежелание активно укрепляться вслед за ростом других рисковых активов. Во вторник пара USD/RUB немного не дошла до уровня 73 руб., сумев развернуться вверх. В среду восходящее движение получило развитие, и первой целью коррекционного роста может выступить область 74,5-74,67, которая ранее была поддержкой, а теперь выступает в качестве сопротивления", - прогнозирует эксперт BCS Express.

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