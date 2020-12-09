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09 декабря 2020 года 16:06
Котировки акций Магнита, возможно, повысятся к уровням 6000-6200 руб. - "Велес Капитал"
Котировки акций "Магнита", возможно, повысятся к уровням 6000-6200 рублей в среднесрочной перспективе, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Акции "Магнита" в среду подскочили без видимых фундаментальных причин и поднялись выше 5000 руб., стремясь к максимуму с мая 2018 года (5348 руб.), констатирует эксперт инвестиционной компании. "Резко возросшие объемы торгов на дневном графике говорят о том, что текущий рост может предвещать смену боковой тенденции и переход к более уверенному среднесрочному повышению при способности закрепиться выше 5025 руб. по итогам текущей недели, - пишет Кожухова. - При позитивном сценарии бумагам может открыться дорога к повышению вплоть до следующих среднесрочных сопротивлений - в район 6000-6200 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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09 декабря 2020 года 20:00
Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни
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.09 декабря 2020 года 19:45
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.09 декабря 2020 года 19:21
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.09 декабря 2020 года 19:07
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.09 декабря 2020 года 19:02
Индустрия Cyber security имеет устойчивый растущий тренд на следующие 10 лет за счет роста цифровой экономики, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Андрея Мамонтова. "Распространение COVID-19 в 2020г вынудило многие компании отправить сотрудников работать дистанционно. Этот... читать дальше
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Activision Blizzard, Adobe Inc., Alibaba Group Holding Ltd., Amazon.com Inc., Exxon Mobil, Facebook Inc., McDonald's Corp., Microsoft Corp., Newmont Corp. и Salesforce.com Inc. вошли в топ-10 акций иностранных компаний, акции которых торгуются на Московской бирже, говорится в комментарии Sberbank... читать дальше
.09 декабря 2020 года 18:12
Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет обновить рекордные значения в среду или четверг, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев. "До исторических максимумов по индексу Мосбиржи по факту остаются десятые доли пункта, и высока вероятность, что уже в среду или четверг мы... читать дальше
.09 декабря 2020 года 17:33
Рубль демонстрирует нежелание активно укрепляться вслед за ростом других рисковых активов - BCS Express
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.09 декабря 2020 года 16:31
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.09 декабря 2020 года 15:55
Москва. 9 декабря. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста несколько дней подряд. читать дальше
.09 декабря 2020 года 15:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 340 руб." с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 6,75%, стоп-приказ: 312 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "МТС" начала подключать автоматизированные устройства... читать дальше
.09 декабря 2020 года 14:47
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3680-3730 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению, но риск коррекции растет. Темп повышательного движения замедляется. Потенциал роста по индикатору RSI еще не... читать дальше
.09 декабря 2020 года 14:22
Негативные для восстановления экономики еврозоны факторы должны ослабить свое действие в 2021г - Julius Baer
Негативные для восстановления экономики еврозоны факторы должны ослабить свое действие в 2021г, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Стефани Кеннеди. "Индекс экономических ожиданий на следующие шесть месяцев, составляемый Центром европейских экономических исследований (ZEW), значительно... читать дальше
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После шести недель роста российский рынок акций вскоре может начать буксовать, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина. Сильная перекупленность и отсутствие новых позитивных драйверов, по его мнению, начинают мешать устойчивому продолжению восходящей... читать дальше
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Возможна некоторая стабилизация валютного курса после мощного импульса укрепления рубля - BCS Express
Возможна некоторая стабилизация курса USD/RUB после мощного импульса укрепления рубля, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Накануне курс USD/RUB начал разворачиваться из области технической поддержки 73-73,4 руб./1$. Поводов для нового девальвационного... читать дальше
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