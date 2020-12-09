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09 декабря 2020 года 15:55

Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро после роста в предыдущие дни

Москва. 9 декабря. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста несколько дней подряд.

Курс доллара США составил 73,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,27 руб./EUR1, подорожав на 28,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24,79 копейки - до 80,72 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 декабря на 35,61 копейки, до 73,3057 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,26 копейки, до 88,9418 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на дневных торгах, немного корректируясь вниз после роста в течение нескольких торговых сессий подряд. Оптимизм инвесторов продолжают поддерживать новости о вакцинах от коронавируса COVID-19, а также надежды на принятие новой программы стимулирования экономики США.

Великобритания во вторник стала первой западной страной, где началось массовое применение вакцины производства Pfizer и BioNTech. Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение этой вакцины в США. FDA в четверг планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что в России стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. "По поручению президента РФ в стране началась масштабная вакцинация, к этому все готово", - сказала Попова в эфире одной из радиостанций во вторник. Любая вакцина от коронавируса должна давать иммунитет на полгода, пояснила Попова.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил во вторник вечером, что он представил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси пакет стимулов объемом $916 млрд, включающий прямые выплаты американцам в размере $600 на человека.

Помимо этого, палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Инвесторы ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут оглашены в четверг. Прогнозируется, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Заседание ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, состоится на следующей неделе, в пятницу, 18 декабря. Совет директоров ЦБ на очередном заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря рассмотрит все факторы, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV.

Слабый спрос и темпы восстановления экономики, создающие дезинфляционное давление, предоставляют Банку России пространство для дополнительного снижения ставки, но ситуация характеризуется неопределенностью и зависит от многих факторов, подчеркнула Набиуллина.

Банк России, снизивший ключевую ставку с середины 2019 года на 350 базисных пунктов, видит влияние этих решений на экономику и ожидает, что оно продолжится еще и в 2021 году. ЦБ предстоит оценить и эти эффекты, отметила также глава Банка России.

Она добавила, что цикл смягчения ДКП уже близок к своей нижней точке. Тем не менее, ЦБ, опустивший ставку до исторического минимума в 4,25%, ожидает, что в 2021 году денежно-кредитная политика останется мягкой и будет поддерживать экономику.

Цены на нефть эталонных марок укрепляются днем в среду благодаря началу вакцинации от коронавируса в Великобритании и надеждам на скорое одобрение массового применения вакцины в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду увеличилась на 0,35% - до $49,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на 0,3% - до $45,76 за баррель.

Ранее снижению цен на нефть способствовали данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.

"Волна позитива в рисковых активах поддержала рубль, который выступил лидером недели среди других валют развивающихся стран. Внешний фон остается благоприятным, но фиксирование прибыли после шести сессий укрепления подряд может подтолкнуть рубль к небольшой коррекции. При этом у рубля есть все возможности закончить год на позитивной ноте", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Стоит признать, что пока основным драйвером выступает внешний фон и благоприятные уровни цен на нефть. Не угрожающими для рубля были и комментарии главы ЦБ по ставке в той части, что реальные ставки в РФ вряд ли уйдут в отрицательную область, что является плюсом в текущих глобальных условиях. Сегодня не исключаем еще одной попытки протестировать 73 руб./$1, но в целом диапазон 73-73,5 руб./$1 выглядит пока довольно сбалансированно, с нашей точки зрения", - подчеркивает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.

"Рубль укрепляет свои позиции к доллару и евро на фоне увеличения интереса к рисковым активам. В мировой повестке главными факторами роста позитива остается информация о массовой вакцинации (о начале масштабной процедуры заявлено в России и Великобритании, скорое начало ожидается в США). Также поводом для роста мировых площадок являет надежда на скорое принятие новых пакетов стимулирующих мер для экономик США и ЕС. (. . .) В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,0-74,5 в паре с долларом и на уровне 88,5-89,9 в паре с европейской валютой", - полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 13 базисных пунктов - до 4,37% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 4,74%, 4,97% и 4,9% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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